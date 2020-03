Zema ignora Bolsonaro e vai seguir recomendações da OMS: 'Prioridade é salvar vidas'

Zema gravou um vídeo para as redes sociais e classificou a reunião como produtiva (foto: Reprodução/Twitter Romeu Zema)

O governador de(Novo), vai ignorar as orientações doe fará com que o estado continue seguindo as recomendações da) em meio à pandemia do novo coronavírus. O chefe domineiro participou, na manhã desta quarta-feira, de uma videoconferência com o presidente da(sem partido), e os outros governadores da: o capixaba(PSB), o paulista(PSDB) e o carioca(PSC).

“Em, nós estamos adotando as melhores práticas: aquelas recomendadas pelae já adotadas em países desenvolvidos. Queremos, em primeiro lugar, a preservação da vida”, disse, em vídeo divulgado nas redes sociais após a reunião remota.

Minha prioridade é salvar vidas, portanto, Minas continua seguindo as recomendações da Organização Mundial de Saúde. Em videoconferência com o presidente Jair Bolsonaro, levei minha preocupação com o povo mineiro e a nossa economia. pic.twitter.com/ezxArtb9mY %u2014 Romeu Zema (@RomeuZema) March 25, 2020

Nessa terça, em pronunciamento nacional em rádio enão anunciou nenhuma medida concreta para o combate ao coronavírus, além de atacar, e ao mesmo tempo elogiar, a imprensa. Ele também ratificou o discurso de que ase trata de uma “gripezinha”, ou “resfriadinho”, e criticou o fechamento de escolas e estabelecimentos e o isolamento social, medidas adotadas, em certa medida, por todos os governadores do

Apesar da discordância nesse ponto, Zema externou que se preocupa muito com a economia em meio ao cenário de pandemia. O governador mineiro sugeriu que medidas fossem tomadas pelo Ministério da Economia a fim de garantir mais segurança a empregadores e empregados.

“Mas compartilho da preocupação do presidente Bolsonaro com a questão econômica, e muito provavelmente o Ministério da Economia deverá estar propondo algumas medidas visando preservar os empregados e também os empregadores. Inclusive, mencionei isso com o ministro Paulo Guedes. É importantíssimo termos alguma medida nesse sentido com uma certa urgência”, completou.

Doria e Witzel também se manifestaram sobre a reunião. Casagrande deve se pronunciar em breve. Veja, abaixo, o que cada um escreveu:



João Doria: "Decepcionante a postura do presidente Jair Bolsonaro na reunião que tivemos há pouco com governadores do Sudeste para tratar sobre o combate ao coronavírus. Levamos as solicitações do governo de São Paulo e nosso posicionamento sobre a forma como a crise deve ser enfrentada".

Wilson Witzel: "O Governo Federal atendeu positivamente aos meus anseios em relação às medidas econômicas. Saio satisfeito com a reunião e acredito que o diálogo é o caminho. Não estou aqui para fazer política, e sim para governar. Espero que o presidente mantenha o diálogo aberto com o Rio de Janeiro. Peço mais uma vez ao povo fluminense: fique em casa. Siga as recomendações. Não queremos acabar com as empresas, exterminar empregos. Queremos preservar vidas".

Segundo dados do Ministério da Saúde, divulgados na tarde dessa terça-feira, 46 pessoas morreram no Brasil por causa do coronavírus. Já os casos confirmados da COVID-19 no país chegam a 2.201. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), 133 casos foram confirmados no estado, e outros 14.227 estão sendo investigados.