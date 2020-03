Em pronunciamento, Bolsonaro volta a citar presidente da OMS e muda o tom sobre coronavírus

Presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido) (foto: Carolina Antunes/PR)

Mudança de tom sobre coronavírus



No pronunciamento desta noite, o presidente disse que está preocupado em salvar vidas e que estamos diante de um enorme desafio.



“Agora estamos diante do maior desafio da nossa geração. Minha preocupação sempre foi salvar vidas. Tanto as que perderemos pela pandemia quanto aquelas que serão atingidas pelo desemprego, violência e fome. Me coloco no lugar das pessoas e entendo suas angustias. As medidas protetivas devem ser implementadas de forma racional, responsável e coordenada”, afirmou o presidente.

Distorção de fala do presidente da OMS

Tedros Adhanom Ghebreyesus, sobre a volta ao trabalho de trabalhadores informais. Segundo Bolsonaro o chefe da OMS estaria “associado” ao seu posicionamento sobre o fim da quarentena. Na manhã desta terça-feira, Bolsonaro distorceu uma declaração do diretor-presidente da Organização Mundial da Saúde (OMS) , sobre a volta ao trabalho de trabalhadores informais. Segundo Bolsonaro o chefe da OMS estaria “associado” ao seu posicionamento sobre o fim da quarentena.





Entretanto, Bolsonaro omitiu o trecho em que o diretor da entidade explica que é preciso que os governos dos países garantam assistência às pessoas que ficaram sem renda durante o isolamento recomendado pela própria OMS.





“O que ele disse praticamente, em especial, os informais, têm que trabalhar. (...) Ele estava um pouco constrangido parece, mas falou a verdade, a gente conhece ele com maior profundidade do passado, mas achei excepcional a palavras dele e meus parabéns: OMS se associa ao presidente Bolsonaro”, afirmou Jair Bolsonaro.





Após a polêmica, Tedros Adhanom se manifestou pelo Twitter, reforçando a afirmação de que as pessoas devem seguir em isolamento e que aqueles que ficarem sem rendimentos sejam assistidos por políticas sociais governamentais.



“Pessoas sem fonte de renda regular ou sem qualquer reserva financeira merecem políticas sociais que garantam a dignidade e permitam que elas cumpram as medidas de saúde pública para a Covid-19 recomendadas pelas autoridades nacionais de saúde e pela OMS. Eu cresci pobre e entendo essa realidade. Convoco os países a desenvolverem políticas que forneçam proteção econômica às pessoas que não possam receber ou trabalhar devido à pandemia da covid-19. Solidariedade”, disse o presidente da OMS.

Coronavírus no Brasil

O Brasil já registra 5.717 casos da Covid-19, com 201 mortes. Minas Gerais tem 275 ocorrências da doença e dois óbitos contabilizados. temda doença econtabilizados.



Pela primeira vez desde 26 de fevereiro – data do primeiro caso confirmado de coronavírus no Brasil – Pela primeira vez desde 26 de fevereiro – data do primeiro caso confirmado de coronavírus no Brasil – o país superou a marca de mil ocorrências em um único dia . De acordo com dados do Ministério da Saúde, foram 1138 novos casos até às 15h desta terça-feira.







