Bolsonaro é alvo de novo panelaço em Belo Horizonte durante pronunciamento; veja

(foto: Reprodução) Belo Horizonte registraram panelaço durante o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) em cadeia de rádio e TV. Enquanto Bolsonaro falava sobre as ações do governo no combate ao coronavírus (COVID-19), vários moradores se manifestaram. Assim como na semana passada, diversos bairros deregistraramdurante o pronunciamento do presidenteem cadeia de rádio e TV. Enquanto Bolsonaro falava sobre as ações do governo no combate ao, vários moradores se manifestaram.

No bairro Buritis, Região Oeste de BH, além do barulho das panelas, gritos de 'genocida' e 'fora Bolsonaro' foram ouvidos, assim como no Fernão Dias, na Região Nordeste da capital mineira. Já na Região Centro-Sul, mais especificamente no Funcionários, além de panelas, cornetas foram utilizadas como forma de protesto contra Bolsonaro.

Pronunciamento de Bolsonaro foi marcado por panelaço em várias regiões de Belo Horizonte. O vídeo abaixo é do Bairro Funcionários.https://t.co/rzrAbhWEdT pic.twitter.com/fGLJgPvJm0 %u2014 Estado de Minas (@em_com) March 31, 2020 bateram panelas e gritaram ‘fora genocida’. Outros dois bairros da Região Centro-Sul também registraram protestos: Santo Antônio e Anchieta. Várias pessoas chegaram em suas janelas batendo panelas. A Região Leste de BH também teve manifestação. No bairro Sagrada Família, moradores. Outros dois bairros da Região Centro-Sul também registraram protestos: Santo Antônio e Anchieta. Várias pessoas chegaram em suas janelas batendo panelas.