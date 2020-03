Brasil registra 42 mortes por COVID-19 em apenas um dia

Número de mortes saltou 26% em comparação com o boletim anterior (foto: Divulgação/Fiocruz)

O Ministério da Saúde registrou mais 42 mortes relacionadas à pandemia de coronavírus no país, nas últimas 24 horas. Com isso, o Brasil já contabiliza 201 mortes e outras 5.717 contaminações pelo vírus. Os dados foram divulgados na tarde desta terça-feira (31), nas redes sociais da pasta federal. registrou mais 42 mortes relacionadas àno país, nas últimas. Com isso, o Brasil já contabiliza 201 mortes e outras 5.717 contaminações pelo vírus. Os dados foram divulgados na tarde desta terça-feira (31), nas redes sociais da pasta federal.









São Paulo é o estado com a situação mais crítica, registrando 2.339 mil casos da COVID-19 - 822 em apenas 24 horas. No estado que abriga a capital financeira do país, 136 pessoas já morreram devido à doença - no boletim de segunda, eram 113 mortes. A taxa de letalidade em São Paulo é de 5,8%, 2,3% a mais que a média nacional.





Embora o número assuste, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, vem ponderando que a tendência é de dimuição, já que as secretarias estaduais e municipais aumentarão o ritmo de testes nos próximos diasIsso deve acarretar em um número maior de positivos não letais, "diluindo" o dado.





Apesar de uma taxa letalidade menor (3,2%), o Rio de Janeiro é o segundo estado que mais preocupa o país. Os fluminenses registram 23 mortes e 708 casos de pessoas contaminadas pelo novo coronavírus - um aumento de 5 e 41 registros, respectivamente, em comparação com o boletim anterior.





Ainda no Sudeste, Minas Gerais tem 275 casos e duas mortes. Na segunda-feira eram 189 e apenas um óbito registrado. O Espírito Santo registra 84 casos e nenhuma morte.

Nordeste

No Nordeste, região que abriga cerca de 50% das famílias beneficiadas pelo Bolsa Família, a situação também é crítica. A região é a segunda que mais apresenta casos no país. Por lá, o Ceará continua sendo o estado com mais pessoas contaminadas, registrando 390 casos e sete mortes.





A Bahia é o segundo estado da região com maior número de casos: 213 pessoas contaminadas e duas mortes.





Por outro lado, o Piauí é o estado com a maior taxa de letalidade (22,2%), com 18 casos e quatro mortes. Mais uma vez, segundo Mandetta, esse número deverá cair nos próximos dias, com o aumento da distribuição de testes para as secretarias de Saúde.

Sul

Seguindo o balanço, a Região Sul, tem 672 casos e nove mortes. Entre esses números, quatro óbitos estão no Rio Grande do Sul, que também contabiliza 274 pessoas contaminadas. O Paraná registra três mortes e tem 179 casos confirmados da doença. Por último, Santa Catarina tem 219 casos e duas mortes.

O Distrito Federal, unidade federativa que abriga a capital do país, também registra vários casos (332). No entanto, contabilizando 3 mortes, a taxa de letalidade é baixa e não chega a 1%.



Apesar de ser a região menos populosa do país, o Centro-Oeste não é a que apresenta os menores números. Ao todo, a região tem 470 pessoas contaminadas e já registrou cinco mortes.



Na Região Norte, o Ministério da Saúde já confirmou 294 casos e quatro mortes.





*Estagiário sob supervisão da editora Liliane Corrêa