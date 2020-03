Idosa de 97 anos, moradora do Recife, está curada da COVID-19

(foto: AFP) Uma idosa de 97 anos, moradora do Recife, é a nova paciente da COVID-19 considerada curada no estado. De acordo com o novo boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), subiu para 14 a quantidade de pacientes considerados recuperados da doença. A paciente, que teve cura clínica, estava internada em um hospital privado da capital pernambucana.

Nesta terça-feira (31), mais 10 casos da COVID-19 foram confirmados em Pernambuco. Com a atualização, o estado contabiliza 87 ocorrências pelo novo coronavírus. Não houve nenhuma nova morte confirmada nas últimas 24 horas, sendo seis o número de óbitos registrados até agora.





De acordo com o novo boletim epidemiológico, dos 10 novos casos confirmados, sete são do sexo masculino, com idades entre 30 e 69 anos; e três do sexo feminino, na faixa etária entre 30 e 70 anos.

Dos pacientes, seis são residentes do Recife; dois de São Lourenço da Mata; um de Ipubi, no Sertão do Araripe, além de um novo caso registrado em Fernando de Noronha. Este é o segundo caso confirmado na ilha. O paciente teve contato com o primeiro caso do arquipélago, confirmado na última sexta-feira (27).





Até agora, os casos estão distribuídos por 11 municípios pernambucanos: Recife, Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Camaragibe, São Lourenço da Mata, Palmares, Belo Jardim, Caruaru, Petrolina, Ipubi e Goiana. Há ainda casos de Fernando de Noronha e ocorrências de pacientes em outros estados e países.





No momento, de acordo com a SES-PE, 23 pacientes estão internados, sendo 12 em UTI/UCI e 11 em leitos de isolamento. Outros 44 estão em isolamento domiciliar e 14 já se recuperaram da COVID-19.