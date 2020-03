'Naturopata' de MG é preso por vender cura para o coronavírus e câncer

A juíza Luciana Mara de Faria, de Ipanema, município do interior de Minas Gerais, converteu em preventiva a prisão de Lucimar Gonçalves Rodrigues, 38, acusado de vender "Imunotex Plus" com promessa de cura da covid-19 e de outras doenças, incluindo o câncer. A decisão foi proferida nesta terça, 24, e a conduta de Lucimar foi enquadrada como "falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais".



Ainda não existe tratamento ou medicação comprovadamente eficaz no combate ou prevenção da doença causada pelo novo coronavírus, apontam a Organização Mundial de Saúde (OMS) e o Ministério da Saúde.



Após ser detido em flagrante nesta segunda, 23, Lucimar admitiu a venda do medicamento e se auto intitulou como "naturopata", diz a Polícia Civil.



Segundo a Corte mineira, Lucimar vendia clandestinamente o suposto medicamento há meses e com a disseminação do novo coronavírus as vendas aumentaram. Segundo ele, o "Imunotex Plus" é feito de produtos naturais extraídos da planta gerânio.



O "remédio" era comercializado por meio de anúncios em sites e jornais da região, e entregue pelos Correios. Cada frasco custava R$30.



Após denúncias anônimas, a Polícia Civil de Ipanema foi até o endereço do "naturopata", no centro da cidade, e o prendeu em flagrante com várias amostras do "Imunotex Plus".



Os agentes identificaram a venda de três frascos em Ipanema, a Polícia indica que a maior parte da comercialização era realizada pela internet. Ainda não se sabe a quantidade exata de frascos vendidos e entregues pelos Correios para clientes de todo o país.