Pedidos de internação desaceleram em Minas, indica governo

Governador fez pronunciamento online nesta terça-feira (foto: Facebook/ Reprodução)

Minas Gerais registrou desaceleração na procura por idevido àno sistema público de saúde, indicou nesta terça-feira (31) oOs números, porém, não foram apresentados. O chefe do Executivo estadual ainda defendeu a permanência doAté o momento, de acordo com o governo de Minas, são 34.224 casos suspeitos para a COVID-19 e 275 constatados. Duas mortes foram confirmadas e há 40 em investigação.Em pronunciamento, o governador frisou que Minas Gerais foi um dos primeiros estados a adotar as medidas restritivas para conter a evolução da doença e, assim, deve ser mantido. De qualquer forma, ele propõe a flexibilização da quarentena para alguns setores na economia, temendo desabastecimento em áreas como a alimentícia ou de saúde.Ele afirma que a ação restritiva já levou a: "Nossas medidas se mostraram assertivas até o momento, tendo em vista que, proporcionalmente, temos maior êxito do que outros estados", declarou.Zema ainda indicou que houve desaceleração na solicitação de internações com suspeita da COVID-19 no sistema público de Minas Gerais nos últimos cinco dias. "Justamente uma semana do anúncio das medidas", acrescentou. A taxa de queda, porém, não foi divulgada pelo governador.Governador anunciou que seráFundação Ezequiel Dias (Funed) dobrando sua capacidade de trabalho."Estamos em alinhamento constante com laboratórios particulares e com o Ministério da Saúde, que disponibilizará testes para o nosso estado".Zema ainda lamentou as mortes provocadas pelo novo coronavírus. "Me solidarizando com familiares que perderam entes queridos. Minha primeira preocupação é com a vida dos mineiros. Essa é a aprioriadade que guia as nossas ações".