Coronavírus: Exército vai ajudar no combate à pandemia em Minas

Zema fez pronunciamento online na tarde desta terça-feira (foto: Facebook/Reprodução)

O governadoranunciou na tarde desta terça-feira (31) o apoio dopara o combate ao coronavírus. Ele ainda defendeu adomiciliar como forma de evitar a propagação da doença.Até o momento, de acordo com o governo estadual, são 34.224 casos suspeitos para a COVID-19 e 275 constatados. Duas mortes foram confirmadas e 40 estão em investigação.Em pronunciamento, Zema disse que a proposta é que os militares promovam a desinfeção das áreas de grande aglomeração, capacitando as defesas civis municipais, numa operação em que contariam com o apoio do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil Estadual.A data para a nova medida não foi indicada por Zema. "Agradeço ao presidentee ao Exército Brasileiro por este grande apoio", disse o governador.Zema ainda lamentou as mortes provocadas pelo novo coronavírus. "Me solidarizando com familiares que perderam entes queridos. Minha primeira preocupação é com a vida dos mineiros. Essa é a prioriadade que guia as nossas ações".