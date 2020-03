Vereador Jair Di Gregório dá entrada em hospital de BH com 'pulmão bastante debilitado'

(foto: Instagram/ Reprodução)

O vereador(sem partido) deu entrada, na noite desta domingo, no, no Bairro Gutierrez, na Região Oeste de Belo Horizonte, com o "". O político já estava em isolamento domiciliar desde segunda-feira, quando seu teste deu positivo para o Covid-19.Em um post no Instagram, ele disse: "Boa noite. Depois de constatar o pulmão bastante debilitado, vou me internar agora no hospital Madre Tereza. Orem por mim."O verador conversou rapidamente por mensagem com oe contou que deu entrada na unidade de saúde com "falta de ar".Ele disse que já estava em isolamento depois que os vereadores souberam de colegas infectados pelo vírus. "Estou com pulmão debilitado porque tenho um pouco de diabetes. Então, me enquadro no grupo de risco", disse à reportagem.Ainda segundo ele, opara coronavírus foi feito na terça-feira passada. "Deve ficar pronto na terça ou quarta-feira", relatou.afirmou que já está sendo medicado e que a esposa o acompanha, mas também em isolamento. "Deus está no controle", concluiu.A presidente dafoi o. Na manhã deste domingo, ela publicou nas redes sociais que seu teste para a doença teve resultado positivo.Na segunda-feira, Nely havia formado umacom o objetivo de que o Legislativo acompanhasse a, a fim de adotar as medidas necessárias. O grupo é constituído pelos vereadores Carlos Henrique (sem partido), Dr. Nilton (PROS) e Gabriel Azevedo (sem partido).Dr. Nilton e Gabriel Azevedo, inclusive, também testaram positivo para a infecção nesta semana. Bella Gonçalves (PSOL) é mais uma vereadora contaminada, conforme divulgou neste sábado (21) pelas redes sociais.