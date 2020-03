Vereadora Nely Aquino é o quarto caso do coronavírus na Câmara de BH

(foto: Reprodução/Instagram)

A presidente daé o. Na manhã deste domingo, ela publicou nas redes sociais que seu teste para a doença teve resultado positivo.Nely Aquino informou, no entanto, que está assintomática, mas, ainda assim, está em isolamento desde a última terça-feira (17) e permanecerá nesta condição. No vídeo no Instagram, ela declarou: "Já estou em isolamento com a minha família, permaneceremos em isolamento. Que Deus nos abençoe, que essa maldição passe logo e que todo mundo aproveite esse momento pra reflexão, né? (...) Eu estou bem, não estou com nenhum sintoma."Na segunda-feira, Nely havia formado umacom o objetivo de que o Legislativo acompanhasse a, a fim de adotar as medidas necessárias. O grupo é constituído pelos vereadores Carlos Henrique (sem partido), Dr. Nilton (PROS) e Gabriel Azevedo (sem partido).Dr. Nilton e Gabriel Azevedo, inclusive, também testaram positivo para a infecção nesta semana. Bella Gonçalves (PSOL) é mais uma vereadora contaminada, conforme divulgou neste sábado (21) pelas redes sociais. Bella Gonçalves postou ainda que sua companheira de partido, Cida Falabella, fez o exame de detecção da doença, e o resultado foi negativo.A CMBH suspendeu as atividades e está fechada desde a última terça-feira, depois da confirmação do primeiro caso de coronavírus na casa.