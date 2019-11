'Minas deixou de caminhar para o precipício', diz Zema

Zema deu entrevista para falar do acordo fechado com a ALMG (foto: Paulo Filgueiras / EM / D.A. Press)

13º atrasado

O governadorfez umdo seu primeiro ano de governo, na manhã desta terça-feira (12), e disse que sua gestão tem se pautado por só anunciar aquilo que pode cumprir. “Isso é responsabilidade e seriedade com a coisa pública”, afirmou.Ainda sem anunciar uma data certa para o pagamento, eleum dia depois de a Casa se comprometer a aprovar o projeto da antecipação dos recursos dopara pagar odeste ano do funcionalismo.“Minas parou de caminhar no sentido doe está começando a caminhar no sentido de equilibrar sua situação, mas muito ainda está por ser feito”, afirmou.No pronunciamento,agradeceu à Assembleia pelo acordo fechado para votar o projeto doaté 18 de dezembro e elogiou o presidente da Casa,, que disse estar sendo “protagonista” na condução das medidas que Minas precisa.Ao abordar a situação do funcionalismo, o governador disse que Minas não vai se transformar no Rio de Janeiro, onde segundo ele, os servidores precisaram levarpróprios para o trabalho, além de receber os salários atrasados.afirmou que os servidores caminham para não receber ona data certa pelo quarto ano consecutivo. “Essa situação vai ficando insustentável, as pessoas vão se desmotivando e tem um limite. Odo Executivo, eu diria que já foi testado e sofreu durante todo esse tempo e pagou a conta de estado irresponsável, que gasta mais do que arrecada. A Assembleia neste momento vem a compreender plenamente esse nosso anseio, que é de todo o estado”, afirmou.Apesar das dificuldades, Zema disse que seu governo teve avanços como dar previsibilidade ao funcionalismo da data em que irão receber os vencimentos. Também citou a quitação do 13º que ficou pendente do ex-governadordois meses antes do previsto e ressaltou ter regularizado os repasses constitucionais dos municípios desde fevereiro.“Hoje tenho a satisfação de participar de encontros comem todas as regiões e, em vez levar pedradas, sou bem recebido”, disse. O governador também afirmou ter avançado em pontos que não dependiam de recursos extras, como a segurança e a geração de empregos.O governador, afirmou, no entanto, que oe a qualquer momento pode sofrer. De acordo com ele, boa parte da situação atual vem de R$ 9 bilhões que deixaram de ser cobrados do estado por liminares concedidas pelo Supremo Tribunal Federal, suspendendo o pagamento da dívida com a União.Na entrevista na, Zema ofereceu um café da manhã à imprensa e procurou mostrar sintonia com o. “Temos trabalhado a quatro mãos e o estado com certeza vai se transformar em um estado viável em breve”, disse.Nos bastidores,têm se mostrado insatisfeitos com as cobranças públicas do governo para que o Legislativo aprove rapidamente o projeto do nióbio. Para os parlamentares, o recado passado ao funcionalismo é que 13º salário e o fim do parcelamento estão nas mãos do Legislativo.Também na linha de conciliação, o secretário de governofez questão de dizer várias vezes que o Legislativo tem o seu tempo próprio e evitou falar em prazos para a aprovação das propostas na Casa. “O Executivo não pauta o tempo do Legislativo. O tempo do parlamento é o tempo do convencimento e os parlamentares tem responsabilidade de saber a situação de cada projeto e a do estado”, afirmou.