Governo de MG corre para tentar pagar 13º salário em dezembro

Coletiva à imprensa, nesta terça-feira, na Cidade Administrativa. Otto Levy (E), Romeu Zema e Bilac Pinto (foto: Paulo Filgueiras/EM/D.A Press)

Sem caixa

O acordo fechado com apara votação do projeto que antecipa recursos do nióbio garante o pagamento doao funcionalismo, mas não no dia 21 de dezembro, como previa inicialmente o governo. Foi o que o governador(Novo), por meio de sua equipe econômica, informou nesta terça-feira(12) em coletiva na Cidade Administrativa., pelas datas anunciadas de votação no Legislativo e os prazos informados pelo Executivo, é que oseja quitado somente em"O 13° vai depender, ainda temos expectativa que possa ser pago em dezembro", afirmou o. Responsável pela folha de pagamento, ele afirmou que o governo não tem dinheiro em caixa para fazer os depósitos. Ou seja, só vai quitar aquando o dinheiro entrar efetivamente nas contas do estado.Nessa segunda- feira, ao anunciar que vão aprovar a propostana, parlamentares sugeriram que o governo usasse recursos próprios para pagar o 13º e depois repusesse os valores com dinheiro do. "Não temos dinheiro para fazer essa antecipação", afirmou o subsecretário do Tesouro Fábio Amaral.



A informação de que o Executivo teria um caixa para ser substituído pelo pagamento do 13º foi dada pelo líder de governo, deputado Luiz Humberto (PSDB). "Tendo a concordância da Assembleia para a aprovação dos projetos será possível usar esse recurso. Esse acordo garante o 13º salário ainda neste ano”, afirmou Luiz Humberto na segunda-feira.

Nesta terça, no enanto, além do subsecretário do Tesouro, o secretário Otto Levy foi enfático sobre o tema. "O estado hoje não possui no caixa dinheiro suficiente para pagar o 13º", afirmou.





De acordo com o secretário Otto Levy, o estado vai precisar de três a quatro semanas úteis após a aprovação do projeto para efetivar a operação da venda dos créditos do nióbio na bolsa de valores. Isso significa que, para o pagamento do 13º sair ainda em dezembro, o Legislativo precisaria votar em dois turnos o texto até semana que vem.



Não foi essa a agenda anuncida pelo Legislativo, que marcou uma audiência pública para discutir o texto com a Codemig e a sociedade no próximo dia 20 de novembro. Somente depois deste debate o texto será votado pela Comissão de Minas e Energia, para passar posteriormente pela de Fiscalização Financeira e Orçamentária e, só depois, chegar ao plenário.



Na semana passada, o secretário Ottto Levy já havia dito que se a proposta não fosse aprovada até esta quinta-feira, dia 14, não haveria tempo hábil para quitar o 13° dos servidores ainda neste ano. A fala foi recebida com irritação pelos deputados estaduais, que entenderam o recado como uma forma de o Executivo pressionar a Assembleia.

Esclarecimentos



Os deputados cobraram oficialmente do Executivo esclarecimentos sobre o volume de recursos e o deságio da operação financeira. Também cobraram do governador Romeu Zema que informe o valor necessário e garanta de que o dinheiro será usado para quitar o 13° do funcionalismo, além de acabar com o parcelamento dos salários.



O secretário Otto Levy disse que o estado precisa de R$ 3 bilhões para quitar o 13º. Outros R$ 2 bilhões, segundo ele, servirão para acabar com o parcelamento dos salários dos servidores por até seis meses e R$ 300 milhões servirão para pagar a primeira parcela de uma dívida de R$ 7 bilhões com os municípios mineiros.

Levy também afirmou que são necessários os 12 anos de antecipação dos recursos do nióbio para se chegar aos R$ 4,5 bilhões pretendidos. Ele informou que o estado estará venendo 49% dos direitos creditórios da Codemig sobre o nióbio. Isso significa que, pelos próximos anos, a companhia continuará tendo direito a receber os outtros 51% dos royalties.



De acordo com ele, os cerca de R$ 3 bilhões de superávit a que os parlamentares se referiram como possível fonte para pagar o 13º em dezembro não existem mais. "Esse superavit foi usado para pagar o 13º do ano passado e outras dívidas", disse, lembrando que o atual governo recebeu um débito de R$ 34,5 bilhões para arcar.