Governo de MG divulga escala de pagamento de novembro; Data para pagar 13º segue indefinida

(foto: Juarez Rodrigues / EM / D.A.Press)

Confira a escala de novembro:

Os cerca de 600 mil servidores públicos de Minas Gerais começam a receber odepelo mês trabalhado emno próximo dia 11, uma segunda-feira.foi anunciada nesta quinta-feira (31) pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (), que assumiu a gestão da folha de pessoal com a reforma administrativa feita pelo governadorDe acordo com a secretaria, a segunda e última parcela será depositada no dia 22 de novembro (sexta-feira).ainda não foi anunciada, pois depende da aprovação do projeto de lei que permite antecipar recursos do nióbio que está em tramitação na Assembleia Legislativa. Caso o governo consiga esse dinheiro no tempo pedido, o pagamento será feito em 21 deOsdas parcelas permanecem os mesmos. Na primeira data, os servidores da educação recebem até R$ 3 mil. Para educação, servidores do administrativo e demais categorias este valor é de R$ 2 mil.Este mês, primeiro em que a Seplag assumiu a divulgação da escala, as datas foram informadas antes da virada do mês. Até então, a Secretaria de Fazenda, que era a responsável, vinha divulgando a escala nos primeiros dias do mês de recebimento.1ª parcela: 11 de novembro (segunda-feira)2ª parcela: 22 de novembro (sexta-feira)Na primeira parcela, serão depositados até R$ 3.000 para os servidores da Segurança Pública e da Saúde. Para os demais servidores, serão depositados até R$ 2.000;Na segunda parcela, serão depositados os valores restantes para todos os servidores.