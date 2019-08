Governo de Minas sinaliza escala para 13º da segurança; categoria mantém manifestação

Manifestação na Cidade Administrativa está marcada para quinta-feira (foto: Paulo Filgueiras/EM/D.A. Press) Minas Gerais a pagar o 13º salário deste ano e melhorar a escala de pagamento, os profissionais da segurança pública vão fazer uma manifestação na quinta-feira na Cidade Administrativa. O ato já vinha sendo programado e foi mantido mesmo após uma reunião na manhã desta segunda-feira com membros do Executivo, em que a gestão sinalizou a escala de pagamento do benefício. Para pressionar o governo dea pagar odeste ano e melhorar a escala de pagamento, os profissionais da segurança pública vão fazer uma manifestação na quinta-feira na. O ato já vinha sendo programado e foi mantido mesmo após uma reunião na manhã desta segunda-feira com membros do, em que a gestão sinalizou a escala de pagamento do benefício.





Em um primeiro encontro na semana passada, no qual anunciaram a intenção de fazer manifestação na Cidade Administrativa na quinta-feira, os dois haviam se comprometido a discutir com o governador Romeu Zema (Novo) uma resposta sobre o pagamento do 13º salário deste ano e sobre a volta do pagamento do salário no quinto dia útil. Os representantes das forças de segurança pública se reuniram por mais de três horas com os secretários dee de. Além dos comandantes-gerais da Polícia Militar, cel. Giovanne Gomes da Silva, do Corpo de Bombeiros, cel. Edgard Estevo da Silva, e o chefe da Polícia Civil, Wagner Pinto.Em um primeiro encontro na semana passada, no qual anunciaram a intenção de fazer manifestação nana quinta-feira, os dois haviam se comprometido a discutir com o governadoruma resposta sobre o pagamento dodeste ano e sobre a volta do pagamento do salário no quinto dia útil.





Conforme apurou o Estado de Minas, o encontro desta segunda-feira com os secretários de governo foi favorável “em partes”. Algumas demandas dos agentes foram atendidas por Zema, mas outras não. A inconsistência culminou na manutenção do protesto, marcado para quinta-feira.





Na reunião, os secretários afirmaram para os representantes dos sindicatos da segurança que o governo de Minas vai pagar pelo menos uma parcela do 13º de 2019 para a categoria ainda neste ano, no dia 21 de dezembro. A melhoria da forma das condições de pagamento vai depender de o estado conseguir novas fontes de recurso. As demais parcelas seriam quitadas nos dias 21 dos meses de janeiro e fevereiro.





Ainda de acordo com fontes que participaram da conversa, o governo também se comprometeu a pagar o salário de dezembro para as forças de segurança integralmente no dia 10. Em janeiro, essa data passaria para o dia 7. Ainda segundo fontes, o governo sinalizou com a volta do pagamento no quinto dia útil a partir de abril.

Desde o governo passado, os profissionais da segurança pública recebem em escala de pagamento diferente das demais categorias. A primeira parcela do salário deles é de R$ 3 mil. Já para a maior parte do funcionalismo são R$ 2 mil.





No início deste ano, após fazerem manifestação na cidade administrativa, os policiais e demais profissionais da segurança conseguiram ter a escala do décimo terceiro pendente de 2018 abreviada. Eles tiveram o benefício quitado em maio.