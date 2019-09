Governo de MG divulga escala de pagamento dos salários para setembro

Cidade administrativa, sede do governo de Minas Gerais (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press - 26/06/19)

anunciou na manhã desta terça-feira a escala de pagamento para o mês de setembro. As parcelas serão depositadas nos dias 11 e 25.

Na primeira parcela , serão depositados até R$ 3.000 para os servidores da Segurança Pública e da Saúde. Para os demais servidores, serão depositados até R$ 2.000;

, serão depositados até R$ 3.000 para os servidores da Segurança Pública e da Saúde. Para os demais servidores, serão depositados até R$ 2.000; Na segunda parcela, serão depositados os valores restantes para todos os servidores.

Osserão os mesmos dos meses anteriores:



Desde o governo do ex-governador Fernando Pimentel (PT), o estado de vem atrasando o pagamento dos salários e do 13º salário, que antes eram pagos taé o 5º dia útil do mês.

