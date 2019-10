Governo de Minas divulga escala de pagamento de outubro para servidores e quitação do 13º

Azul foi a primeira companhia a aderir a política de incentivos trouxe 11 voos domésticos e um internacional para o Aeroporto de Belo Horizonte, em Confins (foto: Gil Leonardi/Imprensa MG)

A Secretaria de Fazenda divulgou, na noite desta terça-feira, a escala de pagamento dos servidores do estado para outubro. Os valores correspondem ao salário do mês de setembro, pagos neste mês.





De acordo com a pasta, a primeira parcela seráno dia 10 e a segunda em 24 deste mês.





O governo segue com o pagamento diferenciado para algumas categorias. De acordo com o calendário divulgado, na primeira parcela será depositado até R$ 3 mil para servidores da segurança pública e saúde. No caso dos demais funcionários o valor da parcela é de até R$ 2 mil.





Na data prevista para o pagamento da segunda parcela todos os funcionários que ainda tiverem valor a ser depositado receberão de uma só vez, independentemente da categoria.





O governo ainda anunciou que a nona e última parcela do 13º salário de 2018 dos servidores será paga em 21 de outubro. Assim, a conclusão do pagamento, inicialmente previsto para ocorrer em 11 meses foi antecipada. “A antecipação de dois meses só foi possível graças à organização do fluxo de caixa e aos esforços deste governo, que busca reequilibrar as contas públicas”, informou a pasta.





A conclusão do 13º ocorre para servidores ativos, aposentados e pensionistas.