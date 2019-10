Alexandre Kalil comemora chegada de segundo neto: 'Lá vem outro atleticano'

Catarina, de 10 meses, é a primeira neta do prefeito Alexandre Kalil (foto: Reprodução/Twitter Alexandre Kalil) Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD) foi ao Twitter na tarde desta quarta-feira para anunciar que ganhará outro neto. O segundo filho do chefe do Executivo municipal, João Luiz Kalil, será pai. Prefeito de(PSD) foi aona tarde desta quarta-feira para anunciar que ganhará outro neto. O segundo filho do chefe domunicipal,, será pai.









Será o segundo neto de Alexandre Kalil. A outra se chama Catarina, de 10 meses, e é filha do primogênito do prefeito, Felipe Kalil. O caçula, Lucas Kalil, não tem filhos. O prefeito está no cargo máximo do Executivo municipal desde janeiro de 2017.