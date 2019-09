Alexandre Kalil coloca BH à disposição para receber Bienal do Livro

Alvo de polêmicas, Bienal do Rio tem fim neste domingo (foto: Divulgação/Bienal Internacional do Livro do Rio de Janeiro) 19ª Bienal Internacional do Livro do Rio de Janeiro, o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, colocou a capital mineira à disposição para receber o evento em uma próxima edição, que aconteceria em 2021. O chefe do Executivo belo-horizontino confirmou que a cidade está aberta a sediar qualquer evento cultural ou esportivo. Diante da polêmica envolvendo a, o prefeito de, colocou a capital mineira à disposição para receber o evento em uma próxima edição, que aconteceria em. O chefe dobelo-horizontino confirmou que a cidade está aberta a sediar qualquer evento cultural ou esportivo.









Na noite desse sábado, o secretário municipal de Cultura, Juca Ferreira, usou o Twitter para dizer que havia conversado com Kalil sobre o evento. “Acabo de conversar com o prefeito Alexandre Kalil: Belo Horizonte está se oferecendo para sediar a próxima Bienal do Livro. Aqui não se prende livro nem se cultua a ignorância”.





Já na tarde deste domingo, Juca comentou sobre o que havia dito no sábado. “Foi um erro nosso”, escreveu, gerando dúvida nos usuários.





(foto: Reprodução/Twitter) Kalil foi questionado sobre a situação controversa do secretário e afirmou. “Quem fala sou eu, não é secretário não”, disse o prefeito, que reconheceu não ter visto as postagens do integrante do seu governo. Horas depois, Juca excluiu o tweet. foi questionado sobre a situação controversa do secretário e afirmou. “Quem fala sou eu, não é secretário não”, disse o prefeito, que reconheceu não ter visto as postagens do integrante do seu governo. Horas depois,excluiu o tweet.

Apesar de se abrir para a causa LGBT, a prefeitura já barrou eventos com essa temática na cidade. Na Virada Cultural deste ano, Kalil vetou a apresentação "Coroação da Nossa Senhora das Travestis" e justificou: "Defendo todas as liberdades. Sou católico, devoto de Santa Rita de Cássia. Fiquem tranquilos, ninguém vai agredir a religião de ninguém. Isso não é cultura".



Entenda a polêmica no Rio





Imagem de personagens homens se beijando em um gibi da Marvel revoltou o prefeito do Rio (foto: Reprodução/Marvel) Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, determinou o recolhimento da história em quadrinhos "Vingadores - A Cruzada das Crianças", da Marvel, da Bienal do Livro na última quinta-feira. Uma das páginas do romance gráfico mostra dois personagens homens se beijando. O prefeito do, determinou o recolhimento da história em quadrinhos "", da, dana última quinta-feira. Uma das páginas do romance gráfico mostra dois personagens homens se beijando.





De acordo com a prefeito do Rio, o livro apresenta "conteúdo sexual para menores". Em uma postagem no Twitter, Crivella afirmou que "Não é correto que elas tenham acesso precoce a assuntos que não estão de acordo com suas idades".





Pessoal, precisamos proteger as nossas crianças. Por isso, determinamos que os organizadores da Bienal recolhessem os livros com conteúdos impróprios para menores. Não é correto que elas tenham acesso precoce a assuntos que não estão de acordo com suas idades. pic.twitter.com/sFw82bqmOx %u2014 Marcelo Crivella (@MCrivella) September 5, 2019 Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) foram até a exposição na manhã da última sexta-feira para identificar e lacrar os quadrinhos. Contudo, a publicação havia praticamente esgotado em pouco tempo. Com a decisão do prefeito, fiscais da) foram até a exposição na manhã da última sexta-feira para identificar e lacrar os quadrinhos. Contudo, a publicação havia praticamente esgotado em pouco tempo.





Mais tarde, Crivella foi mais uma vez ao Twitter para defender a decisão da prefeitura. O prefeito reafirmou a posição de que seu intuito foi defender a família. Crivella ainda escreveu que, de acordo com o Estatudo da Criança e do Adolescente (ECA), os livros deveriam estar lacrados e ter seu conteúdo identificado.





No vídeo que acompanha a postagem, ele disse que o assunto homossexualidade "deve ser tratado na família, não pode ser induzido, seja na escola, seja na edição de livros, seja onde for".





Na noite de sexta-feira, uma liminar do TJ havia impedido a apreensão das obras que tivessem algum conteúdo LGBTQI+. Nesse sábado, uma nova medida provisória do TJ autorizava a censura das obras. Já na tarde deste domingo, o STF derrubou a decisão liminar.