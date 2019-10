Avante confirma nome de André Janones para Prefeitura de BH

Encontro do Avante reuniu os principais nomes do partido na Câmara Municipal, em Belo Horizonte (foto: Isabella Souto/EM/D.A Press)

André Janones teve o nome aprovado, neste sábado, como pré-candidato do Avante a prefeito de Belo Horizonte nas eleições do ano que vem. O encontro entre filiados e direção da legenda ocorreu na Câmara Municipal da capital.

Terceiro candidato mais votado para a Câmara em 2018, o parlamentar adotou um tom de cautela: antes de se manter na disputa, disse que quer percorrer o interior do estado para ouvir a opinião dos eleitores que o levaram para Brasília.



“Antes de confirmar minha candidatura, ela ainda tem que ser mais estudada com as bases, com o interior. Se eu não tiver o aval do meu eleitor, não vou ser candidato, pois pode parecer uma traição”, alegou Janones.





Nascido em Ituiutaba, a 100 quilômetros de Uberlândia, o deputado justificou porque estaria disposto a disputar a Prefeitura da capital mineira, e não em sua região.



“O trabalho que você faz na capital acaba inspirando pessoas em todo o estado, e o contrário não é verdadeiro. Pensando em um novo modelo de fazer política, é dificil acreditar que trabalho realizado no interior atinja o estado todo”.





Até o momento, já sinalizaram que vão participar da disputa o prefeito Alexandre Kalil (PSD) – que declarou tentar a reeleição –, o deputado estadual João Vitor Xavier (Cidadania), a atual secretária-adjunta de estado de Planejamento e Gestão Luísa Barreto (PSDB), e o deputado estadual Mauro Tramonte (PRB).



Outros nomes figuram como possibilidades, como o vereador Mateus Simões (Novo) e o deputado estadual Bruno Engler (PSL).





Questionado sobre a disputa com Kalil, possivelmente seu maior adversário nas eleições, André Janones evitou polemizar. Disse que não tem medo de perdes as eleições e admira a gestão e autenticidade do atual prefeito.





“A administração (de Kalil) deixa a desejar e a alta popularidade dele é menos pelo trabalho realizado em BH e mais pela autenticidade. Aquelas pessoas que votaram nele só por ser autentico, vão ter mais de uma proposta de governo e uma outra pessoa autêntica para votar”, afirmou.