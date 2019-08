Ciro pedirá apoio do PDT à reeleição de Kalil: 'Gratidão'

(foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press )

Principal cabo eleitoral do PDT, o ex- ministro Ciro Gomes afirmou na manhã desta quinta-feira (22), em Belo Horizonte, que vai interceder no partido pelo apoio à reeleição do perfeito Alexandre Kalil (PSD) no pleito do ano que vem. Além de elogiar o titular da prefeitura da capital, ele falou em gratidão pelo apoio pessoal que teve dele na campanha pela presidência da República no ano passado.

Segundo Ciro, a diretriz nacional da legenda é lançar candidato próprio em capitais e grandes cidades e os diretórios terão autonomia nos estados. "Consultado, vou pedir ao partido que, amadurecendo autonomamente a decisão, lembre-se do dever de lealdade e gratidão que temos com o prefeito Kalil", disse.



Ciro afirmou que não se trata somente de retribuição. "Se ele fosse um mau prefeito, tinha que submeter minha gratidão ao melhor interesse em jogo, que é o povo de BH. Mas ele tem feito um bom trabalho, de maneira que o partido vai autonomamente decidir", disse, reforçando que Kalil teve um gesto "corajoso, audacioso, unilateral e generoso" de lhe ajudar na campanha em BH.



Questionado sobre a professora Duda Salabert, primeira travesti que concorreu ao Senado em Minas e que deve se filiar ao PDT com a intenção de concorrer a prefeita, Ciro disse que ela terá protagonismo, caso se confirme a vinda para o partido. “É um quadro que nos enche de alegria e honra, vamos fazer uma festa grande, uma figura extraordinária, uma professora, uma mulher que tem toda essa história querida e respeitada já passou pela prova dos nove sabor de voto. Ela vai sentar com protagonismo nesse ambiente aqui e tentar achar o que for melhor para Belo Horizonte”, disse.