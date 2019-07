Alcione: ''Presidente Bolsonaro, eu não votei no senhor e não me arrependo'' (foto: Eliseu Fiuza/Divulgação)

A fala do presidente Jair Bolsonaro, na qual se referiu aos governadores do Nordeste como "governadores de paraíba", nessa sexta-feira, continuou sendo motivo de protestos neste sábado. E as críticas vieram de pessoas com perfis bem diferentes, de generais a artistas, passando, evidentemente, por políticos nordestinos. A polêmica também fez com que o termo "orgulho do Nordeste" se tornasse o mais comentado do Twitter. A fala do presidente, na qual se referiu aoscomo, nessa sexta-feira, continuou sendoneste sábado. E asvieram de pessoas com perfis bem diferentes, de, passando, evidentemente, por políticos. A polêmica também fez com que o termo "orgulho do Nordeste" se tornasse o mais comentado do Twitter.





No começo da tarde, a cantora Alcione postou um vídeo no Instagram no qual exige respeito ao Nordeste e ao Maranhão, estado governado por Flávio Dino (PCdoB), apontado por Bolsonaro, na conversa com o ministro Onyx Lorenzoni, como "o pior deles".





Da ala militar, a reprovação veio do general da reserva Luiz Rocha Paiva, que falou ao jornal Estado de S. Paulo. Paiva considerou o comentário de Bolsonaro "antipatriótico” e “incoerente”. "Tem que ter calma, mas mostrar pra ele o quanto perdeu com essa grosseria com que menosprezou uma região do Brasil e seus habitantes. Um comentário antipatriótico e incoerente para quem diz 'Brasil acima de tudo'", afirmou o general, que foi integrante da Comissão da verdade.





Ciro Gomes foi outro que se manifestou, chamando, no Twitter, Bolsonaro de Magda das Milícias, uma referência à personagem Magda, interpretada por Marisa Orth no programa Sai de baixo. "Cala a boca, 'Magda das milícias'! 'não existe fome no Brasil', 'vai privilegiar o filho', chama de 'Paraíba' toda uma região com mais 30 milhões de habitantes, ataca um dos melhores governadores e, irresponsavelmente, determina perseguição ao povo de um Estado...", escreveu.



Cala a boca %u201CMagda das milícias%u201D!

%u201Dnão existe fome no Brasil%u201D, %u201Cvai privilegiar o filho%u201D, chama de %u201CParaíba%u201D toda uma região com mais 30 milhões de habitantes, ataca um dos melhores governadores e, irresponsavelmente, determina perseguição ao povo de um Estado... %u2014 Ciro Gomes (@cirogomes) 20 de julho de 2019

Ex-governador do Ceará e candidato à Presidência em 2018 pelo PDT,foi outro que se manifestou, chamando, no Twitter, Bolsonaro de Magda das Milícias, uma referência à personagem Magda, interpretada por Marisa Orth no programa Sai de baixo. "Cala a boca, 'Magda das milícias'! 'não existe fome no Brasil', 'vai privilegiar o filho', chama de 'Paraíba' toda uma região com mais 30 milhões de habitantes, ataca um dos melhores governadores e, irresponsavelmente, determina perseguição ao povo de um Estado...", escreveu.





Microfone aberto

A fala de Bolsonaro, que aparentemente não sabia que os microfones já captavam sua fala pouco antes de um café da manhã dos jornalistas, gerou reação de Flávio Dino e demais governadores da região, que publicaram uma carta pedindo explicações. Até a última atualização desta matéria, o Planalto e o presidente ainda não haviam se manifestado sobre o assunto.