Câmara de Montes Claros rejeita homenagem a Ciro Gomes

(foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Uma proposta de homenagem ao ex-ministro, ex—governador do Ceará e ex-candidato a presidente da República Ciro Gomes (PDT) gerou polêmica em Montes Claros (Norte de Minas), com reação nas redes sociais. Foi elaborada a proposta para a concessão de um título de Cidadão Honorário do Município ao político cearense. Mas, após a repercussão negativa, a proposição foi retirada da pauta de votação pela Câmara de Vereadores local.





11:08 - 12/03/2019 Corregedor manda apurar reclamação de Ciro Gomes contra juíza do Rio Ciro Gomes foi apresentada pelo vereador Raimundo Pereira (PDT),o Raimundo do INSS. Antes da votação da concessão do titulo, começou a circular nas redes sociais uma mensagem contra a homenagem ao ex-candidato a presidente, enfatizando que ele não tem vínculo com a cidade, intitulada “Ciro não. Vereadores,tenham dignidade e corrijam este absurdo erro”.



O texto compartilhado na internet e em grupos de Whatsapp também faz crítica ao ex-ministro: "o pretenso homenageado não é merecedor do nosso respeito. Sua truculência política é um desastre".

O assunto entrou em discussão na reunião da Câmara Municipal de terça-feira (05).



O vereador Raimundo do INSS pediu aos demais integrantes da casa para votarem o projeto de lei da concessão do titulo para Ciro Gomes. “Votem como se estivessem aprovando um título para mim”, conclamou o vereador do PDT, que também citou na tribuna o nome do deputado estadual Carlos Pimenta (PDT) como um dos defensores da homenagem ao ex-governador do Ceará.



Porém, o apelo do autor da proposição não foi ouvido. O vereador Oliveira Lega (Cidadania) criticou a proposta do titulo a Ciro Gomes, alegando que o ex-candidato a presidente da República pelo PDT não tem nenhum vinculo com Montes Claros e com o Norte de Minas. Com o mesmo argumento, a vereadora Maria Helena Lopes (PPL) pediu que o projeto de lei fosse retirado de pauta. A solicitação foi atendida pela mesa diretora da Câmara.



Em entrevista ao Estado de Minas, nesta quinta-feira, o vereador Oliveira Lega disse que posicionou contrário ao titulo de cidadania ao ex-governador cearense “porque não vejo nenhuma necessidade de prestar homenagem a uma pessoa somente por motivo político, sem que homenageado tenha qualquer relação com a nossa cidade e com a região”.



A vereadora Maria Helena também disse que é contra a aprovação da homenagem para Ciro Gomes pelo fato de o ex-ministro não ter “nenhuma ligação” com o Montes Claros e o Norte de Minas. “Quando o Ciro Gomes foi ministro da Integração Nacional (governo Lula) ele poderia ter ajudado o Norte de Minas no combate a seca e liberado recursos para a construçao de barragens na região. Mas, ele não fez isso”, sustenta Maria Helena.



O vereador Raimundo do INSS disse que apresentou a proposta do titulo de cidadania a Ciro Gomes para ser entregue no dia 23 de agosto, quando o ex-ministro deverá visitar Montes Claros para proferir uma palestra. O vereador alega que formulou a proposta em atendimento a pedido de correligionários de Ciro Gomes na cidade. “Não há nenhuma intenção pessoal da minha parte nisso. Acho que ele (Ciro) é um ser humano, que merece respeito. Todo ser humano tem qualidades e defeitos. Ninguém é perfeito”, afirmou o vereador.



Ele admitiu que teve acesso a mensagem que circulou nas redes sociais contra a homenagem a Ciro Gomes. “Mas, não importei para isso. Como eu disse, eu olho a homenagem ao ser humano, que é mais importante. Se fosse um titulo para o Bolsonaro eu também votaria a favor. Não vejo nenhum motivo para ser contra uma homenagem a um ser humano”, argumenta Raimundo.



O vereador disse ainda que o projeto do titulo de cidadão honrário par Ciro Gomes foi retirado de pauta por causa do risco de ser rejeitado em plenário.



“Se a proposta do titulo para o Ciro Gomes fosse votado e reprovado seria constrangedor e ruim para nossa cidade junto a ele”, afirmou Raimundo do INSS. Ele admitiu que poderá reapresentar a proposta do titulo de cidadão honorário para o ex-governador cearense, “se tiver clima favorável entre os vereadores para a aprovação”.,