Câmara de BH recebe pedido de cassação de presidente por uso de carro e segurança

Nely Aquino recebeu vídeo com imagens do filho na véspera de votação de cassação de vereador (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Ameaças

Em meio a umpor causa da discussão do projeto “”, um novo pedido defoi protocolado na Câmara Municipal. Desta vez, o alvo é a presidente da Casa, vereadoraacusada de cometeradministrativa por usar ade segurança e transporte do Legislativo fora das suas dependências.A advogada, autora do pedido, disse que pediu apenas esclarecimentos esobre oe que não tem nada pessoal contra Nely. Segundo a acusação, ela usou o carro oficial para buscar o filho na escola.Ainda segundo ela, a cassação ocorrerá se ela de fato tiver usado irregularmente a estrutura da Câmara. “Cito essas consequências mas não estou requerendo cassação ou perda de mandato. A Justiça que tem esse dever e poder de investigar”, afirma.O caso tem relação com oenviado à presidente da Casa na véspera da sessão que cassou o mandato do então vereadorela prática de. O material mostrava o filho de Nely em um carro acompanhado por segurança e motorista da Câmara.acionou adizendo se tratar de uma ameaça contra a vida do filho. “Estou muito nervosa pra falar a respeito, mas minha família vem sofrendoe, hoje, na véspera do processo de cassação, recebi vídeos onde meu filho de 6 anos era monitorado, apesar das providências tomadas. Peço a Deus neste momento pelos meus”, registrou no Instagram no dia.No mesmo dia, o vice-presidente da Câmara, Jair di Gregório, recebeu um áudio dizendo que queriam explodi-lo.Na sexta-feira passada, a polícia apresentou a conclusão dono qual entendeu que não houve ameaça contra Nely, mas somente contra Jair. De acordo com os policiais, a vereadora pode ter se sentido ameaçada, mas o autor do envio do vídeo disse que sua intenção era expor o suposto uso irregular da estrutura da Câmara pela presidente.Ainda segundo os policiais, o caso do uso dos funcionários do Legislativo está sendo investigado pelo Ministério Público, mas durante o inquérito a Câmara informou que Nely tinha prerrogativa para garantir a segurança de seus familiares por causa de ameaças anteriores.A assessoria da Câmara informou que houve o pedido de cassação e que ele será analisado pela Procuradoria da Casa, que emite parecer pela aceitação ou arquivamento. Disse ainda que Nely “vai se posicionar somente após votação para manter a neutralidade no processo”.