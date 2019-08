Presidente da Câmara de BH é acusada de usar carro oficial para buscar filho na escola

(foto: Karoline Barreto/CMBH)

Uma nova denúncia envolvendo a Câmara Municipal de Belo Horizonte chega para deixar o ambiente ainda mais confuso no Legislativo Municipal. Desta vez, a presidente da Casa, vereadora Nely Aquino (PRTB), é alvo de uma representação no Ministério Público de Minas Gerais. De acordo com o documento protocolado de forma anônima na Procuradoria de Defesa do Patrimônio Público da capital, Nely teria usado o carro oficial da Câmara para buscar o filho na escola.





Além disso, de acordo com a denúncia, duas funcionárias lotadas notambém estariam sendo pagas com recursos da Câmara, mas trabalhando em questões e situações particulares da presidente da Câmara.





De acordo com a assessoria do MP, a vereadora ainda será notificada para prestar os esclarecimentos.





No plenário, Nely Aquino afirmou que vem sofrendo diversas ameaças e que a Câmara tem que zelar pela segurança do filho dela. Ele contou que esteve nesta terça-feira no MP para prestar esclarecimentos e se colocou “à disposição” para esclarecimentos.





“Essas intimidações não vão me fazer tremer. Se o intuito é fazer com que recue, que eu trema, eles estão muito enganados”, afirmou. Nely ainda afirmou que a utilização no processo de imagens do vídeo que foi usado para ameaçá-la é um ato “vergonhoso”.





Ela, no entanto, não disse quem poderia estar envolvido nas ameaças ou na tentativa de intimidação. De acordo com a assessoria da Câmara, esse documento não chegou a Casa ainda. “Não conhecemos o teor da denúncia”, informou.



Ameaças





Na semana passada, na véspera da sessão que cassou o mandato do ex-vereador Claúdio Duarte (PSL), a presidente Nely recebeu vídeos com ameaças. Na mensagem encaminhada a pessoa, que não foi identificada, afirmava que sabia a rotina do filho dela. Ela reagiu a ameaça e disse que “não seria outra Marielle Franco” – referência a vereadora do Rio de Janeiro morta em uma emboscada.





O segundo vice-presidente da Casa, Jair di Gregório (PP), também recebeu ameaças no mesmo dia. Foi aberto inquérito pela Polícia Civil para investigar as intimidações.