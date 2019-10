Assessor de vereador cassado é indiciado por ameaça de morte na Câmara de BH

DelegadosThiago Pacheco,Wagner Sales e Marcelo Cali apresentam resultado de inquérito sobre a Câmara (foto: Jair Amaral / EM / D.A. Press)

Nova Marielle

de Minas Gerais indiciou um assessor do vereador cassado pela prática de rachadinha,, por crime deao vice-presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte,. Na finalização do inquérito apresentada nesta sexta-feira (4), os policiais também concluíram que “tecnicamente” a presidente da Casa, vereadoranão foi ameaçada. Os dois receberam mensagens na véspera da votação que tirou o mandato do parlamentar pela prática deO assessor indiciado é, de 53 anos, queter enviado um vídeo para Nely e um áudio para Jair di Gregório. O vice-presidente da Casa recebeu umaque dizia “eu vou te”. Para Nely chegaram imagens do filho em carro da Câmara, com dois assessores da instituição.Segundo o, o crime de ameaça a Jair se configurou no áudio, que indicava a intenção de matá-lo. De acordo com o inquérito, Roberto disse ter agido sozinho por motivações políticas. “Nos autos não foi comprovada a participação do vereador Cláudio Duarte, que inclusive compareceu espontaneamente para prestar depoimento”, disse o delegado.Não houve conclusão de quem era a voz que ameaça explodir o vereador Jair di Gregório. Segundo o, que presidiu o inquérito, o ex-funcionário Roberto disse ter ido à favela e pedido alguém para gravar a fala para ele. Na avaliação do policial, ele teria agido buscando uma espécie de retaliação por ter seu emprego ameaçado com a cassação de Cláudio Duarte.trabalhou como assessor do vereador Cláudio Duarte de janeiro de 2017 a agosto de 2019. Segundo a assessoria da Câmara, ele foi contratado com um salário de R$ 2,2 mil e, em dezembro de 2018, teve o contracheque ampliado paraA investigação apontou que o vídeo com o filho de Nely foi gravado por um irmão de outro assessor de Cláudio Duarte chamado Giovane. Ouvido pela polícia, ele afirmou que a intenção seria denunciar o uso irregular de veículo e assessores da Câmara Municipal para fins particulares, no caso, levar o filho à escola.No dia da votação da cassação de Cláudio Duarte, a vereadorafez um discurso emocionado e disse ter sido ameaçada, mas que não se tornaria uma nova, se referindo à parlamentar assassinada no Rio de Janeiro.Questionado sobre o fato de o material ter sido enviado na véspera da votação e sem que uma denúncia sobre a suposta prática de improbidade administrativa tivesse sido feita até então, o delegado Wagner Sales disse que a vereadora Nely Aquino pode ter se sentido ameaçada, mas “tecnicamente” isso não configura o crime previsto no Código Penal, que fala em prometer causar mal injusto ou grave a alguém.Segundo os delegados, o Ministério Público está investigando se houveda presidente da Câmara. No inquérito, a instituição informou que o uso do carro e dos assessores era protocolar, já que ela havia relatado estar sendo ameaçada. O policial ressaltou que as ameaças anteriores, que ensejariam o uso do aparato da Câmara, não chegaram a ser comunicadas à polícia.O crime de ameaça prevê como punição a detenção de um a seis meses e pode ser convertido em penas alternativas. O inquérito será encaminhado ao Ministério Público. A defesa de Roberto ainda não se posicionou sobre o indiciamento.