'Não serei uma Marielle', diz, emocionada, presidente da Câmara de BH sobre ameaças

(foto: Bernardo Dias/CMBH)

Depois de uma manhã tensa com a votação da cassação do vereador Cláudio Duarte (PSL), a vereadora Nely Aquino (PRTB), presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, usou a tribuna para dizer que não vai se transformar em uma nova Marielle, ex-vereadora do Rio de Janeiro, assassinada em março do ano passado.





Aos prantos, adisse que passou uma noite de "" diante de ameaças a ela e seude seis anos.





“Meu filho tem seis anos, não sabe o que é isso aqui. Minha família me pediu para renunciar (ao mandato), mas não vão me calar. Não serei uma Marielle”, discursou.



Por ser presidente da Casa, Nely Aquino não votou. “Eu não interferi no voto de ninguém, respeito o posicionamento de todos, sequer voto”, afirmou.



O nome de Cláudio Duarte já foi retirado do placar eletrônico da Câmara Municipal. O ex-vereador deixou a Casa logo após a votação. No gabinete, funcionários ainda estão verificando as questões legais para a entrega da sala.





A cassação de Cláudio Duarte sai publicada no Diário do Legislativo desta sexta-feira. A presidência da Casa tem até 48 horas para convocar o suplente, Ronaldo Batista, do PMN.

Mais cedo, Nely Aquino já havia afirmado após a sessão desta quinta-feira (1), que vai dar seguimento aos outros pedidos de processo de parlamentares porparlamentar. Ela informou que reforçou a segurança pessoal e do seu filho e lamentou o clima tenso, com direito a reforço policial e vereador Cláudio Duarte foi cassado com 37 votos favoráveis e nenhum contrário. Nely Aquino não votou por ser presidente e Cláudio Duarte como parte interessada e os vereadores Flávio dos Santos e Preto faltaram à reunião.“Aé linda mas complicada. Aqui dentro não temos heróis com capas, mas temos vilões que tem armas fatais. Quando é a vida da nossa família em jogo mexe com nossas estruturas. Sou mãe de uma criança de seis anos e não dormi esta noite, estou extremamente abalada”, afirmou Nely Aquino.Logo depois da sessão, o autor do relatório que pediu a cassação de Cláudio Duarte, vereador Mateus Simões (Novo), cobrou da presidente da Casa a aceitação da denúncia contra o ex-presidente da Câmara Wellington Magalhães (DC), que disse já ter apresentado há 45 dias. Além dele, há pedidos de quebra de decoro dee do próprio, este último apresentado por uma advogada nessa quarta-feira (31).Nely Aquino disse que tiveram a “o” de lhe enviar vídeos mostrando que a rotina do seu filho estava sendo acompanhada. Ela ressaltou o fato de, como presidente, nem ter direito a voto na sessão.A presidente afirmou desconfiar de quem partiram as ameaças e esperar que a polícia ache os culpados. Ela diz ter reconhecido a voz de uma pessoa ligada ao gabinete de Cláudio Duarte, que por meio do seu advogado negou ter relação com as ameaças.Sobre a sequência da análise dos pedidos de cassação, ela afirmou que a Casa estava envolvida no caso de Cláudio Duarte e que, a partir de agora, vai analisar junto com a Procuradoria. Nely Aquino afirmou que a cassação do primeiro vereador da história da Câmara de BH é um momento triste, que não traz felicidade a nenhum dos colegas.Autor do relatório que pediu a cassação, o vereador Mateus Simões disse ser uma situação deprimente.O vereador Cláudio Duarte deixou a sessão que cassou seu mandato abalado e não quis falar com a imprensa. Ele deixou de ser vereador ao final da sessão, quando foi decretada a perda do seu mandato. O suplente Ronaldo Batista (PMN) será convocado nos próximos dias.