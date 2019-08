Segurança da Câmara de BH é reforçada após ameaça de morte a vereadores

Policiais da Patrulha Metropolitana Unificada de Apoio fazem a segurança da Câmara Municipal de BH nesta quinta-feira (foto: Juliana Cipriani/EM/D.A Press)

Vereadores da mesa diretora da Câmara Municipal se reuniram na manhã desta quinta-feira para tratar das ameaças recebidas pela presidente da Casa, vereadora Nely Aquino (PRTB), e pelo vereador Jair de Gregório (PP), 2º vice-presidente da Câmara.Eles fizeram contato com a Polícia Civil, que vai enviar uma equipe a sede do Legislativo para registrar o boletim de ocorrência.Já chegaram à Casa Legislativa policiais da Patrulha Metropolitana Unificada de Apoio. Ao sair da reunião, o vereador Jair de Gregório disse que o Legislativo também está usando sua estrutura de segurança para proteger os vereadores e que eles querem chegar aos culpados pelas ameaças e fazer com que eles sejam presos.Gregório disse que começou a receber áudios com ameaças na noite dessa quarta-feira. O vereador afirmou também que teve que deletar a página de sua filha no Facebook, a modelo fotográfica Pinguinho, de 17 anos, porque ela estava recebendo imagens obscenas. "Fiquei me sentindo acuado e sozinho.A mesma pessoa que me mandou mensagem falando que iria me explodir se eu voltasse pela cassação do Cláudio foi a que mandou ameaças para a Nely", disse.Ele afirmou que os dois já vinham sendo intimidados por funcionários de Cláudio Duarte nos bastidores da Casa. Segundo ele, outros parlamentares receberam prints das ameaças feitas a ele e a Nely, como forma de intimidação, antes da votação.O vereador disse que eles suspeitam de quem estaria fazendo as ameaças, mas que só irão informar os nomes à polícia para que o caso seja investigado. Na noite de quarta-feira, vídeos em tom de ameaça foram enviados à Nely, que se posicionou em sua conta do Instagram.“Estou muito nervosa pra falar a respeito, mas minha família vem sofrendo ameaças e, hoje (dia 31/7), na véspera do processo de cassação, recebi vídeos onde meu filho de 6 anos era monitorado, apesar das providências tomadas. Peço a Deus neste momento pelos meus”, escreveu a presidente.O vídeo mostra o menino, que conta com seguranças, sendo observado. “Meu filho tem seis anos, senhor. É muita crueldade. Meu coração de mãe está doendo muito, mas não temerei, pois quem me guia é Deus”, afirmou a presidente da Casa Legislativa. Uma série de pedidos de cassação vem ocorrendo na Casa Legislativa.Está nas mãos da Mesa Diretora o encaminhamento dos processos que pedem a perda de mandato dos ex-presidentes Wellington Magalhães (DC) e Henrique Braga (PSDB). Na quarta-feira, também foi pedida a cassação de Mateus Simões (Novo), autor da denúncia contra Magalhães.