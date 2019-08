Presidente da Câmara de BH recebe ameaça na véspera da votação de cassação de vereador

Para que os demais pedidos de cassação tenham andamento, a presidente Nely Aquino precisa encaminhar para a leitura no plenário da Câmara (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

À véspera da votação do processo dedo vereador(PSL), aMunicipal de BH,(PRTB), recebeu ameaças contra a vida de seu filho de seis anos. Vereadores votam na manhã desta quarta-feira pedido para perda do mandato de Duarte, acusado de desviar dinheiro do salário dos funcionários de seu gabinete.Mas, além de Duarte, uma série de pedidos de cassação vem ocorrendo na Casa Legislativa. Está nas mãos de Nely o encaminhamento dos processos que pedemdos ex-presidentes(DC) e(PSDB). Ontem, também foi pedida a cassação de(Novo), autor da denúncia contra Magalhães.“Estou muitopra falar a respeito, mas minha família veme, hoje, na véspera do processo de cassação, recebi vídeos onde meu filho de 6 anos era monitorado, apesar das providências tomadas. Peço a Deus neste momento pelos meus”, ela escreveu em sua conta no Instagram.O vídeo mostra o menino, que conta com seguranças, sendo observado.“Meutem, senhor. É muita crueldade. Meuestá doendo muito, mas, pois quem me guia é Deus”, afirmou a presidente da Casa Legislativa.O 2º vice-presidente da Câmara, o vereador Jair di Gregório (PP) foi ameaçado de morte na noite de ontem. Ele recebeu no celular áudios que se referiam à votação da cassação de Duarte.“Ai vereador Jair di Gregório, quero ver você votar contra o Cláudio amanhã. Eu vou te explodir”, afirmou um homem.O vereador Gabriel Azevedo (PHS) denunciou na noite desta quarta-feira as ameaças contra a presidente e demais parlamentares em sua conta no Twitter. “O que se cria é uma, pois há um, não só a do Cláudio”, afirmou ao“Desde que os processos de cassação começaram no Poder Legislativo, váriosestão sendo ameaçados. Eu incluisve. Que tipo de covarde faz isso?”, escreveu no Twitter.