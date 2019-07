Vereador de BH diz sofrer ameaças para votar contra cassação de colega da 'rachadinha'

(foto: Karoline Barreto/CMBH)

O clima na Câmara Municipal de Belo Horizonte segue tenso envolvendo os casos de cassação na Casa. No começo da sessão desta quarta-feira, o vereador Jair di Gregório (PP) usou o microfone do plenário para denunciar que está sendo ameaçado por um assessor do vereador Cláudio Duarte (PSL) para que vote contra a cassação dele.





“O Cláudio Duarte da farmácia está usando o assessor Wellington Silva, vulgo 'Pretinho', para fazer pressão sobre nós, vereadores, para que não o cassemos na denúncia de rachadinha no seu gabinete”, afirmou.Ainda de acordo com Jair, nos bastidores,estariam espalhandode possíveis denúncias contra alguns parlamentares da. “Vou até a segurança da Casa fazer uma denúncia e também à Delegacia de Crimes Cibernéticos contra o Cláudio da drogaria”, disse. E complementou: “Quem votar para salvar a pele desse cidadão vai ser investigado pelo Ministério Público”.





Cláudio Duarte é investigado em processo de cassação pela Comissão Processante da Câmara por quebra de decoro pela acusação de “rachadinha”. O termo se refere à prática de parlamentares contratarem comissionados e exigirem que eles devolvam parte do salário ao patrão.



A Polícia Civil de Minas Gerais concluiu em 22 de maio o inquérito policial que apurou o desvio de recursos públicos por Cláudio Duarte. Ele foi preso temporariamente em 2 de abril e deixou a Penitenciária Nelson Hungria 10 dias depois. O parlamentar voltou à Câmara na semana passada, após 60 dias afastado por determinação da Justiça.





Em fala à comissão que o investiga, Duarte negou a prática e disse que é alvo de perseguição de outros parlamentares, sem, no entanto, revelar nomes.





A reportagem ainda não conseguiu contato com o parlamentar para comentar as acusações de Jair di Gregório.