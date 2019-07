Câmara de BH arquiva processo que pedia a cassação de vereador acusado de 'rachadinha'

(foto: Reprodução/TV Câmara)

Com 15 votos a favor, 14 contrários e três abstenções, os vereadores de Belo Horizonte arquivaram, na tarde desta segunda-feira, no plenário o pedido de abertura de processo para cassação de Flávio dos Santos (Podemos). Para a abertura do processo eram necessários 21 votos favoráveis.



Flávio dos Santos era acusado da prática da “rachadinha”, em que servidores destinavam parte do salário para custear centro espírita que administra em Belo Horizonte.





Gravações feitas no gabinete apontam o parlamentar comentando sobre a prática e a destinação do dinheiro, que seria para ressarcir os cofres públicos em R$ 200 mil. Acusado de uso irregular de verba pública, ele teria feito acordo com o Ministério Público para quitar a dívida com o erário.Em depoimento ao MP, pelo menos sete funcionários dele disseram ser obrigados a devolver entre R$ 1,2 mil e R$ 5 mil. O vereador nega que tenha cometido a irregularidade.





O vereador Gabriel Azevedo (PHS) classificou o momento como mais um episódio que envergonha a Câmara, e defendeu que os pares votem para que o caso, assim como ocorreu com Cláudio Duarte (PSL), seja investigado.



Na mesma linha de argumento adotada por Mateus Simões (Novo) que contou que foi procurado por Flávio dos Santos que afirmava ser inocente. Contudo, ele adiantou o voto dizendo que se posicionaria favoravelmente à instalação da comissão processante. “Não estou dizendo que ele é culpado, mas é importante que o caso seja esclarecido”, ponderou.





Também alvo de um pedido de cassação protocolado na Câmara, o vereador Gilson Reis (PCdoB), afirmou que o Legislativo municipal está sendo vítima de uma espécie de perseguição. Para ele, alguns pedidos de investigação apresentados são usados como forma de os autores se promoverem e conseguirem atenção para disputas nas próximas eleições. “É preciso acabar com essa cassação as bruxas”.





Na defesa de Santos, o vereador Fernando Borja defendeu a integridade do colega e reforçou o pedido de arquivamento da denúncia, também usando o argumento de que a Casa sofre de perseguição. “Minha posição é que seja arquivado esse processo”, disse.