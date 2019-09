Bolsonaro chega a hospital para avaliar cirurgia após alta médica; assista ao vídeo

(foto: Ed Alves/CB/D.A Press)

, responsável pela quarta cirurgia a qual o presidente Jair Bolsonaro foi submetido, em 8 de setembro, chegou na manhã desta sexta-feira (20) no, da Rede D’Or, a qual tem contrato. Ele coordenará a equipe médica que acompanhará a bateria de exames que o chefe do Executivo federal realizará hoje.Continua depois da publicidadeA previsão inicial era de que Bolsonaro chegasse ao centro hospitalar por volta das 7h30, mas ele saiu doapenas por volta das 8h45. Macedo chegou cerca de 8h, quando se dirigiu para um café da manhã. Às 9h, ele se dirigiu com o porta-voz da Presidência da República, Otávio Rêgo Barros, para outra área do hospital, para aguardar a chegada do presidente.O presidente chegou às 9h10 ao hospital. Após a realização da avaliação cirúrgica, Rêgo Barros falará com a imprensa. É a primeira bateria de exames quefará desde a última cirurgia, considerada de extrema importância para os próximos passos do capitão reformado e do próprio governo.Embora o próprio Bolsonaro banque a viagem à), na segunda-feira (23/9), a avaliação médica de Macedo terá um peso importante para a decisão final da comitiva presidencial. Não há veto da equipe médica da Presidência da República. Resta saber a avaliação do cirurgião-chefe.