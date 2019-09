Bolsonaro confirma ida a ONU e diz que fará discurso objetivo para desfazer mal entendidos

(foto: Antonio Cruz/ Agencia Brasil )

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) afirmou nesta quinta-feira que vai participar da Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU), que ocorre no final do mês, em Nova York, nos EUA. De acordo com o ele, será a oportunidade para desfazer mal-entendidos sobre a política de ambiental do governo e que acabaram ganhando repercussão nas últimas semanas.





“Estou preparando obastante objetivo. Diferente de outros presidentes que me antecederam, ninguém vai brigar com ninguém lá.(...) Mas eu vou falar como anda o Brasil nessa questão (ambiental)”, afirmou, durante pronunciamento que faz todas as quintas-feiras pelo





Falando mais baixo que o tom habitual que adota nas lives e tossindo algumas vezes, presidente garantiu que está bem. Bolsonaro ainda acusou os países, principalmente da Europa, de mesmo tendo acesso ao que ele chama de “números reais” sobre a Amazônia e o desmatamento no país, preferem crer em dados “mentirosos”. “Fazem isso para desgastar o país”, afirmou.





Ao longo dos 26 minutos em que fez o pronunciamento, ao vivo, Bolsonaro também reclamou da falta de recursos e das proporções continentais da floresta amazônica, o que agravaria as dificuldades em controlar incêndios, por exemplo. “Como combater tudo isso sem meios? E uma região que pega cerca de sete estados e é maior que a Europa Ocidental. É complicado isso, mas a gente faz o possível”, disse.



Se confirmada a viagem aos EUA, a comitiva do presidente partirá de Brasília na noite do próximo dia 23. O presidente deve discursar na abertura da Assembleia Geral da ONU, no dia 24. O retorno ao Brasil será no próxima quarta-feira, 25.





Ao longo do tempo em que esteve ao vivo na rede social, Jair Bolsonaro também comemorou a baixa da taxa selic, anunciada nessa quarta-feira pelo Banco Central . Baixando de 6 pontos percentuais para 5,50 p.p. Esse foi o segundo corte da taxa no atual ciclo, após um período de 16 meses de estabilidade. “Nunca esteve tão baixa (a taxa)”, comemorou.





Porte de armas





O presidente Jair Bolsonaro disse que a sanção da posse de armas dentro das propriedades rurais, decreto assinado por ele nesta semana, vai permitir que os donos de fazendas e sítios possam proteger o terreno e ainda “expor” o armamento. Ele ainda pediu para que os proprietários rurais que tiverem dificuldades em comprar as armas que façam contato.



“Liga pra gente que vamos procurar saber o que está sendo feito para atrapalhar. Você vai poder montar no cavalo com seu 38 ou 22 e vai poder andar armado dentro da fazenda”, anunciou.