Líder do governo Bolsonaro no Senado é alvo da Polícia Federal

Fernando Bezerra (MDB-PE), líder do governo Bolsonaro no Senado (foto: Marcos Oliveira/Agência Senado)

O senador(MDB-PE), líder do governo Bolsonaro na Casa, está na mira dana manhã desta quinta-feira (19/9). As buscas foram autorizadas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal () Luís Roberto Barroso.A operação é realizada nol e investiga denúncia de desvio de dinheiro público de obras da Região Nordeste da época em que Bezerra era ministro da Integração Nacional no governo da ex-presidente(PT). Na época, Bezerra era filiado ao PSB e estava entre os nome de confiança do ex-governador de Pernambuco Eduardo Campos.O filho do senador, o(DEM-PE), também é alvo da operação da PF. As assessorias de imprensa do senador e do deputado ainda não se manifestaram.Bezerra foi escolhido comoem 20 de fevereiro de 2019. Como ministro da Ingregração Nacional, entre 2011 a 2013, o pernambucano foi responsável por parte do projeto de transposição do Rio São Francisco e por outras obras hídricas importantes no país.Não é a primeira vez que o senador é alvo da Polícia Federal. Em 2014, o(MPF) apurou que a empresa Camargo Corrêa entregou propina a Fernando Bezerra. A denúncia serviu como base para a Operação Turbulência da Polícia Federal, que também tinha o senador como alvo.Em 3 de outubro de 2016, Fernando Bezerra foi denunciado na Operaçãopela Procuradoria-Geral da República pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. É acusado de receber propina de cerca de R$ 41 milhões.Aguarde mais informações