Exames vão determinar se Bolsonaro participará da Assembleia da ONU

(foto: Evaristo Sá/AFP)

Menos de uma semana após receber alta, o presidentepassa porna manhã desta sexta-feira, 20.Osserão determinantes para definir se o presidente tem condições de participar da abertura dana próxima terça-feira, dia 24, em Nova York (EUA). Bolsonaro será atendido pelo médico Antonio Macedo, no Hospital DF Star, em Brasília.Responsável pelado presidente, realizada no dia 8 de setembro, Macedo veio de São Paulo e está no hospital desde as 8 horas. Bolsonaro chegou ao local às 9h10, e entrou pela garagem. Ao final das avaliações, o porta-voz da Presidência, Otávio Rêgo Barros, falará com jornalistas.Em sinal de melhora, o presidente vai participar de um evento no Palácio dona tarde desta sexta para sanção da Medida Provisória da Liberdade Econômica. Nos últimos quatro dias, ele despachou do Palácio da Alvorada, uma das residências oficiais da Presidência.