Manifestações contra Bolsonaro ocupam ruas no '7 de setembro'

Em BH, manifestação aconteceu embaixo do viaduto de Santa Tereza

No mesmo horário em que começavam os desfiles de, no, em outro ponto detinha início a concentração convocada por diversas lideranças de movimentos sociais e sindicais. Entre as palavras mais ouvidas estavam "" e "".Os organizadores, entre os quais(UNE) e a(Ubes), haviam conclamando os participantes a vestirem roupas pretas, em sinal de luto. Mas, além do preto, o vermelho - geralmente associado à esquerda -também predominava nos trajes. Da, por volta das 11h30, o público saiu em cortejo pelas avenidas, até o, noDe acordo com a, o movimento reuniu cerca de 500 pessoas, número que contrastou com a estimativa de 30 mil participantes informada por, coordenador daSegundo, um dos motes do encontro deste ano, que é realizado anualmente, foi "Esse sistema não vale", numa alusão aos desastres ambientais causados pela mineradoraemAlém de, participaram do ato na capital paulista políticos doe do, centrais sindicais como(CTB) e o(MST). "São diversos movimentos sociais e sindicais, do campo e da cidade", afirmouO vereador(PT) compareceu vestindo preto. Ele disse que ficou feliz em encontrar o neto, de 16 anos, entre os presentes. "É importante que os jovens estejam unidos com os veteranos."

Belo Horizonte

Manifestantes se reuniram no Viaduto Santa Tereza, no Centro de BH

Recife

Salvador

Em Recife, os manifestantes participaram de uma caminhada de quatro horas, que começou às 8h, em direção ao Parque Amorim, na área central.Vestidos de preto e vermelho, os participantes reivindicaram verba para o ensino público. É o caso de Ranielle Vital, de 24 anos, que acaba de entrar em mestrado na Universidade de Pernambuco. "A gente inicia uma seleção já sem nenhuma perspectiva de bolsa e está muito difícil fazer ciência no Brasil sem incentivo", disse.Estudante de pedagogia e vice-presidente da UNE em Pernambuco, Débora Carolyne lembra que as universidades federais pernambucanas sofreram bloqueio de 30% do orçamento, o que já rendeu atos políticos no Estado.A manifestação também chamou a atenção para as queimadas no Norte do Brasil. "São várias as situações que estão nos preocupando e a Amazônia é uma delas", destaca o arcebispo de Olinda e Recife, Dom Fernando Saburido.A marcha ocupou quatro faixas da Avenida Agamenon Magalhães, uma das principais vias da capital, ao longo de duas quadras. Procurada, a Polícia Militar não estimou a quantidade de manifestantes.O Grito dos Excluídos começou a tomar forma por volta das 9h deste sábado, 7 de setembro, em Salvador. Vestidos de preto ou vermelho, manifestantes iniciaram uma marcha cerca de duas horas depois com um ato ecumênico. Entre os participantes, representantes de sindicatos, religiosos, estudantes e cientistas. O grupo tem a intenção de seguir até a Praça Castro Alves."O presidente convocou os patriotas para que usassem verde e amarelo em homenagem à Amazônia. Já os movimentos estudantis convocaram os estudantes e toda a sociedade para vir para a rua de preto, em luto pelo que está acontecendo na Amazônia e contra os atentados à educação. O que nos motiva é a defesa do nosso País, patriotismo de verdade, não essa imagem que ele está tentando vender", afirma Debora Nepomuceno, de 20 anos, vice-presidente nacional da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (Ubes).Questionada sobre o número de manifestantes, a Polícia Militar diz não ter uma estimativa.