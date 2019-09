Em discurso do 7 de setembro, Bolsonaro alfineta ex-presidentes e Macron

Em seguida, Bolsonaro adotou um discurso de valorização do país, ao pedir que a “conscientização” dos brasileiros, em resposta velada a Macron, que, para ele, atentou contra a soberania do Brasil, ao sugerir a internacionalização da Amazônia. “A todos os brasileiros, nós pedimos, conscientize-se cada vez mais de quem é esse país, essa maravilha chamada Brasil. Um país ímpar no mundo, que tem tudo para dar certo e precisamos, sim, de cada um de vocês, para reconstruí-lo. E a liberdade está em primeiro lugar. (...) O Brasil é nosso, é verde e amarelo”, destacou.

No discurso, o presidente também convocou a participação da população às ruas. “Nesse momento, quem puder comparecer, no seu município, por ocasião do desfile do 7 de setembro, como estou indo aqui para a Esplanada, compareça”, pediu. Na sexta-feira (6/9), ao longo do dia, desde pela manhã, na saída do Palácio da Alvorada, a outras cerimônias ao longo do dia, ele chamou o povo para comemorar a data.