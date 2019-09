Desfile cívico-militar na Esplanada receberá 20 mil pessoas

(foto: Valério Ayres/CB/D.A Press )

O trânsito na capital sofrerá alterações a partir das 5h pelo Departamento de Trânsito (Detran-DF). Na Esplanada, as vias dos dois sentidos estarão fechados. As pessoas que forem à festividade poderão estacionar os veículos nos estacionamentos da Rodoviária do Plano Piloto. Todos os estacionamentos dos Ministérios estarão fechados, sendo liberados apenas as dos anexos. O Detran recomenda que os condutores que não forem ao desfile evitem passar pelos anexos dos Ministérios durante o período da manhã, pois o grande contingente de pessoas e a quantidade de trechos interditados poderão gerar lentidão no percurso.

Segurança

A Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP/DF) informou que realizará revistas nas pessoas que forem ao evento. Policiais militares farão a vistoria próximo às escadas dos ministérios, nos dois lados da Esplanada. As três primeiras escadas a partir do Ministério da Justiça estarão interditadas, e o quadrante entre o Teatro Nacional e a L2 Norte estarão reservados para o transporte dos participantes ao desfile.





O evento será monitorado em tempo real pela PM e contará, de maneira integrada, com a participação de instituições e agências do Governo do Distrito Federal com foco em segurança, mobilidade, saúde, prestação de serviço público e fiscalização. Os custos foram orçados em R$ 971.500.





A secretaria divulgou uma lista de materiais proibidos, como: fogos de artifício e similares; armas em geral; apontador a laser; artefatos explosivos; sprays e aerossóis; mastros confeccionados com qualquer tipo de material para sustentar ou não bandeiras, cartazes etc; fogões que utilizem gás ou eletricidade; armas de brinquedo, réplicas, simulacros e quaisquer itens que possuam aparência de arma de fogo; drogas ilícitas; substâncias inflamáveis de qualquer tamanho ou tipo; armas brancas ou qualquer objeto que possa causar ferimentos, como tesouras, martelos, flechas, tacos, tacapes e brocas.

Secura

Brasília está sem chuvas há 96 dias. Desde o meio do mês de maio, os brasilienses sentem os efeitos da seca. Segundo a meteorologista do Inmet Naiane Araújo, o dia vai amanhecer parcialmente nublado, com pouca variação de nuvens e temperatura mínima de 12ºC, por volta das 7h. Ao contrário dos últimos dias, a umidade no horário do evento pode chegar a 70% e cair para 30% à tarde, cerca de 10% a mais que nesta sexta-feira (6/9).





“Será essencial manter a hidratação e a proteção solar durante os desfiles. Ainda não são valores ideais para o ser humano, e a tendência é de que a umidade volte a cair nos próximos dias”, alerta Naiane. De acordo com o Inmet, a previsão é de que o tempo permaneça seco e quente até a segunda quinzena do mês de setembro.





O capitão Souza Mendes da brigada do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) explica que o ideal é que as pessoas utilizem roupas leves, e, caso não haja proteção, fiquem pouco tempo expostas ao sol. “Também é interessante levar frutas que possam ser facilmente transportadas e que contenham muita água, como laranjas e melancias”, esclarece. O militar destaca que a hidratação precisa ser constante. Deve-se, então, evitar sentir sede para tomar água. “A própria Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda beber água mesmo sem sentir sede. A hidratação é essencial”, sustenta.





Para garantir a segurança das crianças, o capitão orienta os pais a colocarem bilhetes ou criarem crachás improvisados com o nome dos responsáveis nos bolsos dos filhos. Segundo ele, o objetivo é evitar desaparecimentos.

Trânsito

O acesso para a via S1, no Eixo Monumental será bloqueado, mas haverá desvio para a L2 Sul, a partir da altura da Catedral. As vias ficarão abertas apenas para coletivos escolares e credenciados até as 8h. A partir desse horário, o fechamento será total e os veículos serão direcionados para o Buraco do Tatu.





A partir da L4 Norte, próximo ao Batalhão do Corpo de Bombeiros, a via N1, que sobe da Praça dos Três Poderes e vai até a Praça do Cruzeiro será completamente fechada. A Rodoviária do Plano Piloto funcionará apenas pela alça leste, com liberação para o trânsito de ônibus. A via N2, nas proximidades da Torre de TV, entre o Setor Hoteleiro Norte e o Setor Comercial Norte até o Eixo Rodoviário, estará liberada para o trânsito de veículos, assim como a via S2, nas proximidades da Torre de TV, entre o Setor Hoteleiro Sul do Setor Comercial Sul. Existe a possibilidade de haver intervenções rápidas na via N2, em decorrência da passagem de carros blindados.





*Estagiários sob supervisão de José Carlos Vieira

Confira o que abre e o que fecha no feriado de 7 de Setembro:

Caesb:

Não haverá expediente nas agências. As manutenções funcionam no esquema de plantão 24h e o atendimento do telefone 115 funciona normalmente.





CEB:

O teleatendimento pelo 116 e os serviços de urgência funcionarão normalmente, 24h.





Detran-DF:

Fiscalização e ações de educação de trânsito ocorrem normalmente no feriado, mas sem atendimento ao público nos postos do Detran.





Na Hora:

Os postos estarão fechados neste sábado.





Segurança:

As delegacias da Polícia Civil funcionarão em regime de plantão ininterrupto de 24h. Também funcionam 24h a Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM) e as duas Delegacias da Criança e do Adolescente (DCA I e II).





Polícia Militar:

A PMDF funciona de forma ininterrupta, todos os dias da semana.





Saúde:

Todas as unidades de urgência e emergência — hospitais regionais e UPAs — funcionarão normalmente durante o feriado. As Unidades Básicas de Saúde e os ambulatórios estarão fechados.





Limpeza Urbana:

Unidade de Recebimento de Entulhos — fechada





Serviço de coleta, varrição e catação:

Normal — Garis trabalharão em horário reduzido devido à umidade do ar, das 6h às 13h





Corpo de Bombeiros:

O expediente administrativo não funciona. Quanto ao socorro, a população pode acionar 24 horas por dia, 7 dias por semana durante todo o ano, pelo número 193.





Comércio e shoppings:

O comércio de rua e de shopping do Distrito Federal funcionarão. Os shoppings poderão abrir a partir das 10h. As farmácias também atenderão a população normalmente. Assim como, supermercados, bares e restaurantes da cidade.





Bancos:

Não abrem. Caixas eletrônicos, internet banking, aplicativos e atendimento telefônico funcionam normalmente. Os carnês e contas de consumo (como água, energia, telefone e etc) vencidos no feriado poderão ser pagos sem acréscimo no dia útil seguinte.





Transporte público





Metrô:

Funcionamento normal. Das 5h30 às 23h30.





Ônibus:

Os ônibus vão circular de acordo com a tabela horária de domingo neste sábado (7/9). Haverá reforço de viagens em 80 linhas para a Esplanada dos Ministérios. Os passageiros que forem acompanhar o desfile contarão com o reforço nos horários de 47 linhas para facilitar o deslocamento de diversas regiões administrativas para o Plano Piloto.





Lazer





CCBB:

Funcionamento normal, das 9h às 21h.

Entrada gratuita.





Jardim Zoológico:

Abrirá das 8h30 às 17h. A entrada custa R$ 10. Crianças de 6 a 12 anos, estudantes, idosos (acima de 60 anos), professores e beneficiários de programas sociais do governo pagam meia. Para crianças com até 5 anos e pessoas com deficiência, o ingresso é gratuito.





Jardim Botânico:

Abrirá normalmente, das 9h às 17h. A entrada custa R$ 5 por pessoa. Crianças de até 12 anos, idosos (acima de 60 anos) e pessoas com deficiência não pagam ingresso.





Biblioteca Nacional de Brasília:

Fechará no feriado.





Memorial JK:

Fecha neste feriado.





Catetinho:

Funcionamento normal, das 9h às 17h.





Museu Nacional Honestino Guimarães:

Funcionamento normal, das 9h às 18h30.

3325-5220 e 3325-6410





Museu Vivo da Memória Candanga:

Aberto das 9h às 12h e das 13h às 17h

3301-3590





Memorial dos povos indígenas:

Funcionará normalmente, das 10h às 17h

3344-1154 e 3342-1156





Cine Brasília:

Funcionamento normal. Sessões 16h, 18h e 20h.

Valor: R$ 12 (inteira).





Cine Drive-In:

Funcionamento normal, das 17h30 às 23h30

Valor: R$ 30 (inteira)

O desfile

Irão desfilar cerca de 4,8 mil militares. São 204 viaturas, como motos, o Marruá com Míssil Mistral, o Astros, o Blindado Guepard, o Blindado Leopard, entre outros. De acordo com a Defesa Civil serão levados para o desfile 250 cavalos do Comando Militar do Planalto e da Polícia Militar do DF.

As tradicionais comemorações para o Dia da Independência do Brasil começam neste sábado (7/9). A cerimônia em celebração da data está prevista para começar às 9h e terminar às 11h, com o desfile cívico-militar. O evento contará com a presença do presidente Jair Bolsonaro (PSL), e a estimativa é de que mais de 20 mil pessoas passem pela Esplanada dos Ministérios.