Grito dos Excluídos marca contraponto ao 7 de setembro, em BH

(foto: Leandro Couri/EM/D.A Press )

Milhares de pessoas se reuniram na manhã deste sábado, embaixo do viaduto de Santa Tereza, no Centro de Belo Horizonte, na mobilização do Grito dos Excluídos. O manifesto é um contraponto às comemorações oficiais do 7 de setembro e têm na pauta questões sociais.

"O cenário é bem desfavorável à classe trabalhadora e à sociedade brasileira de forma geral. É um momento de retrocesso no trabalho, direitos humanos e cultura", afirma um dos integrantes da comissão organizadora, Jair Gomes Pereira Filho. Este ano, o grito tem quatro eixos: reforma da Previdência, defesa das estatais e da soberania nacional, educação e mineração (por causa dos rompimentos de Mariana e Brumadinho). " As pautas são amplas e no ato veremos diversas reivindicações ", diz Jair Gomes.



A marcha sai do viaduto, percorre a Avenida dos Andradas, segue pelas ruas Guaicurus e Curitiba, entra na Avenida Amazonas e tem fim na Praça Sete.





Manifestantes se reuniram no Viaduto Santa Tereza, no Centro de BH (foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press )

A irmã Caroline Santos de Souza, da Congregação das Irmãs Operárias, não abriu mão de participar este ano. "É sempre um grito a mais pela vida, pela dignidade. Essa nova versão do governo não representa os que mais necessitam", afirma.Estudante de letras, Petrisa Salumi, de 26 anos, é uma das centenas de alunos, professores e pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) que participaram do grito dos excluídos. Assim como outras universidades do país, a federal de Minas está com mais de 30% do orçamento geral contingenciado desde maio, tendo fôlego só até este mês.Nos últimos dias, sofreu outros duros golpes, com o corte e congelamento de bolsas do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior Capes). "Acredito em várias causas convergindo: educação, meio ambiente, reforma da Previdência. A classe trabalhadora tem sido a mais prejudicada. Temos que nos unir em prol desses temas que são muito caros para nós. Não dá para ficar em casa ", ressalta Petrisa.