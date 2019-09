Deputados estaduais usam plenário para criticar Romeu Zema

(foto: Luiz Santana/ALMG )

Deputados estaduais se revezaram no plenário da Assembleia Legislativa em discursos contra o governador Romeu Zema (Novo) e a ameça de atrasos nos repasses de verbas ao poderes. Eles também reclamaram da brincadeira feita pelo político ao dizer que a Assembleia é “retardatária” ao ter sido o último poder a aderir ao Sistema Eletrônico de Informações (SEI), sistema digital de armazenamento e consulta de documentos.





disseque tenha tido sucesso na gestão sem uma “harmonia” com o Legislativo. Eu quero crer que o governador nada mais é que um incompetente, porque para fazer o que ele tem feito sistematicamente, jogando nas costas da Assembleia oquero crer que é fruto da sua incompetência”, discursou.O parlamentar questionou ainda se o governador não seria “incapaz” para ocupar o cargo, o que demandaria a “interdição” de Zema.reclamou que o Executivo está fazendo “com a Asssembleia para aprovar os projetos de adesão ao regime de recuperação fiscal da União. Isso porque o secretário de Governo, Bilac Pinto, afirmou que sem o ajuste, os repasses dos poderes também poderão ser prejudicados.“Querer a aprovação desses projetos na base do confronto não é o melhor caminho. É preciso diálogo com os poderes”, opinou.O petista lembrou que os deputados aprovaram a reforma administrativa do Estado, prevendo redução de secretarias e cargos, possibilitando redução nas despesas do. E que o próprio governador vetou o artigo aprovado pelos deputados estaduais que proibia o pagamento deno Estado.As gratificações são pagas a 29 secretários e servidores e variam de R$ 1,3 mil a R$ 13,7 mil. O estado alega que os recursos não saem dos cofres públicos, mas dos próprios órgãos.Sobre a declaração durante o evento de assinatura do SEI na noite de segunda-feira, Alencar da Silveira Júnior (PDT) disse que Zema é um “caroneiro” que usa as redes sociais para divulgar promessas que não são cumpridas. “O governo tem que vir mais aqui, conhecer mais o trabalho do Legisaltivo”.Douglas Melo (MDB) disse que é preciso mais “respeito” com a Casa e queixou-se de “ingratidão” por parte do governador.