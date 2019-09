'Boa sorte para o Fábio', diz Kalil sobre possível candidatura de goleiro do Cruzeiro à PBH

Kalil tentará a reeleição nas eleições municipais de 2020 (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A. Press)

Candidato à reeleição no ano que vem, o prefeito de Belo Horizonte,(PSD), desejou “boa sorte” ao goleiro, do cotado para candidato a vice-prefeito na chapa encabeçada pelo deputado estadual Professor Wendel (Solidariedade).“Boa sorte para ele, boa sorte para o Fábio, boa sorte para todo mundo. Eu não tenho o direito de comentar a candidatura de ninguém, todo brasileiro acima de 35 anos e que não seja condenado tem o direito de ser candidato”, afirmou o prefeito, ao ser questionado sobre o fato de que o atleta do maior rival dopoderá ser seu adversário na disputa eleitoral de 2020.Ex-presidente do Atlético,afirmou ainda que vem goverando para todo o “povo” de. “Se alguém duvidada que eu não iria governar pensando eme Cruzeiro, hoje está aí. Depois de três anos, todo mundo sabe que eu não fiz isso”, argumentou o prefeito, que ainda não anunciou quem será o candidato a vice em sua chapa.A intenção de tercomo vice foi confirmada porna tarde desta segunda-feira. O empresário do jogador,, disse desconhecer as negociações sobre o assunto.“Conversamos diariamente, sobre todos os assuntos, e onão comentou comigo sobre filiação partidária. Ele tem contrato com o, está trabalhando dentro de campo e quer seguir no, cravar seu nome ainda mais na história do clube disputando o centenário", afirmou.Por meio da assessoria de imprensa, o clube disse tratar-se de um “assunto de foro íntimo do jogador”, e, por isso, não se pronunciaria.