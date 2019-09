Fábio, do Cruzeiro, descarta concorrer à Prefeitura de BH: 'Nunca falei ou pensei em política'

(foto: Vinnicius Silva/Cruzeiro)

Fábio descartou entrar para a política, nesta terça-feira. Ele postou uma nota de esclarecimento nas redes sociais negando ter qualquer conversa de participar das eleições municipais em 2020. O goleiro disse que seu foco é o Cruzeiro.





“Nunca falei ou pensei em, meu foco sempre foi jogar e fazer o melhor a cada dia no meu trabalho, que tenho muito orgulho e me realiza @Cruzeiro. Usaram meu nomesoltaram a notícia sem antes verificar a veracidade, sempre fui uma pessoa aberta para esclarecimentos. O mais fácil e correto caminho seria me perguntar. Então aprendam. Nego qualquer conversa com qualquer partido, deputado, prefeito, vereador que seja. Sem mais. Valeu”.





O deputado estadual professor Wendel Mesquita (Solidariedade) disse nessa segunda-feira que tinha conversas adiantadas com o goleiro Fábio. Ainda de acordo com o parlamentar, a diretoria do Cruzeiro não teria colocado qualquer impedimento à participação do goleiro na política.





“A intenção de ter ele na chapa surgiu porque ele manifestou interesse em entrar para a política quando encerrasse a carreira”, afirmou o professor Wendel. O vínculo do goleiro com o Cruzeiro vai até dezembro de 2020. “Estamos esperando só a confirmação dele”, frisou.





Wendel Mesquisa é pré-candidato à Prefeitura de Belo Horizonte. Ele queria convencer Fábio a ser vice em sua chapa.





Na segunda-feira, a reportagem ouviu o empresário do atleta, João Sérgio. Ele ficou surpreso e disse apenas que “não sabia nada sobre esse tema”. O agente negou que o goleiro tenha desejo de encerrar a carreira no futebol no próximo ano, como afirmou professor Wendel.





“Conversamos diariamente sobre todos os assuntos, e o Fábio não comentou comigo sobre filiação partidária. Ele tem contrato com o Cruzeiro, está trabalhando dentro de campo e quer seguir no Cruzeiro, cravar seu nome ainda mais na história do clube disputando o centenário, em 2021”, frisou João Sérgio.