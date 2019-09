Goleiro Fábio do Cruzeiro pode concorrer à Prefeitura de Belo Horizonte em 2020

(foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)

A depender da vontade do(Solidariedade) poderemos ter na próxima disputa pelauma versão do clássico do futebol entre. Isso porque o, do time celeste, é cotado para ser odo parlamentar na disputa e enfretaria o ex-dirigente do Galo, prefeito Alexandre Kalil (PSD). “Estamos esperando só a confirmação dele”, afirmou Wendel.A intenção, no entanto, não foi confirmada, nem negada peloque afirmou apenas que “não sabia nada sobre esse tema”. A intenção, mesmo que ainda não tenha tido o martelo batido, já repercutiu.





Apesar disso, segundo Wendel, as conversas já estariam adiantadas e que a diretoria do clube não teriaquanto a isso e que também não haveria nada no contrato que vedasse a participação na campanha. “A intenção de ter ele na chapa surgiu porque ele manifestou interesse em entrar para aquando encerrasse a carreira”, afirmou.





Ainda de acordo com professor Wendel, o nome de Fábio seria importante por ele ser evangélico e ter bom trânsito com o público das igrejas. Além disso, ele faria um contraponto ao prefeito Alexandre Kalil (PSD) que tem se posicionado sobre temas mais progressistas. Como exemplo, o deputado citou a presença do prefeito na parada LGBTI+ da capital e as declarações dadas por ele no evento, o que teria desagrado a cúpula das igrejas evangélicas.





“O Fábio traz o segmento evangélico, ele é referência, além de ter trabalho social com as crianças. Isso é importante e agrega público a chapa”, declarou.



Na edição deste ano, Kalil disse que o prefeito Alexandre Kalil disparou três conselhos, como mensagem final de seu breve discurso sobre igualdade e ocupação da cidade. "Primeiro, (digam mais) 'não sei', porque isso é libertador. Depois, virem para quem está ao seu lado e diga 'eu te amo'. E terceiro: 'F...-se' os que pensam o contrário. F...-se eles todos", disse, arrancando aplausos do público.





O contrato do goleiro com o Cruzeiro vai até o final de 2020. Sobre a presença de Fábio durante a campanha ele afirmou que nos debates quem participa é o candidato e que o atleta pode interagir com a campanha de formas virtuais, por exemplo, quando não for possível estar presente fisicamente.





Apesar disso, o empresário do goleiro, João Sérgio, não confirmou a informação, mas também não negou.



“Não sei absolutamente nada sobre esse tema. Conversamos diariamente, sobre todos os assuntos, e o Fábio não comentou comigo sobre filiação partidária. Ele tem contrato com o Cruzeiro, está trabalhando dentro de campo e quer seguir no Cruzeiro, cravar seu nome ainda mais na história do clube disputando o centenário”, afirmou.





Já o Cruzeiro, por meio da assessoria de comunicação, informou cabe ao atleta se decidir. “É um assunto de foro íntimo do jogador, e o Cruzeiro não se pronunciará neste momento”.