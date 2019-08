Embaixador de Bolsonaro ameaça e chama Emmanuel Macron de 'palhaço'

Renzo Gracie (à direita) é diplomado embaixador do turismo internacional pela Embratur (foto: Embratur/Diulgação)

O empresário Renzo Gracie, professor de jiu-jitsu e membro da família que fundou a arte marcial no Brasil, usou as redes sociais para se posicionar a respeito das trocas de farpas envolvendo a crise ambiental na Amazônia entre o presidente francês Emmanuel Macron e Jair Bolsonaro. O empresário, professor de jiu-jitsu e membro da família que fundou a arte marcial no Brasil, usou as redes sociais para se posicionar a respeito das trocas de farpas envolvendo a crise ambiental naentre o presidente francêse Jair





No vídeo acima, publicado no canal de um professor de jiu-jitsu, é possível ver a declaração dada por Gracie (a partir dos 40 segundos): "Macron... I'm sorry, Micron, Micron. Mermão, tá falando mal do meu país. O único fogo que tem é no coração dos brasileiros e do nosso presidente, seu palhaço. Vem aqui que tu vai tomar um gogó nesse pescoço, nesse pescoço de franga. Tu não me engana não, pô. Aqui o Merthiolate tá ardendo, fera". Noacima, publicado no canal de um professor de jiu-jitsu, é possível ver a declaração dada por Gracie (a partir dos 40 segundos): "... I'm sorry, Micron, Micron. Mermão, tá falando mal do meu país. O único fogo que tem é no coração dos brasileiros e do nosso presidente, seu. Vem aqui que, nesse pescoço de franga. Tu não me engana não, pô. Aqui o Merthiolate tá ardendo, fera".

Poderia ser apenas um brasileiro expondo sua opinião, se Renzo Gracie não tivesse sido nomeado pela Embratur, no dia 15 de agosto, um embaixador do turismo internacional. Em reportagem do Uol, o “diplomata” foi mais longe ainda, e reforçou as ofensas feitas por Bolsonaro a respeito da aparência de Brigitte Macron, a primeira-dama francesa.





"Vou te fazer uma pergunta, a mulher dele é bonita ou feia? Você pegava? Se você esculhambar o nosso país, se prepara para ouvir um monte de besteira, e também sobre seus parentes. O fato dele estar dormindo com dragão não faz dele especialista em incêndio. Ela é feia, mermão!", afirmou o empresário.