Bolsonaro diz que embaixadas evitam expor sua fotografia em postos no exterior

O presidente Jair Bolsonaro reclamou nesta sexta-feira, 30, que embaixadores evitam colocar a sua fotografia em postos do Brasil no exterior e defendeu que os diplomatas precisam "levar a verdade" aos outros países.



"As embaixadas não têm minha fotografia. Não sou narcisista, não. É uma questão de protocolo. Não tem. Será que tem embaixador pensando no Lula Livre um dia ainda? Pelo amor de Deus", disse o presidente em conversa com jornalistas na manhã desta sexta-feira na saída do Palácio da Alvorada.



Bolsonaro falou sobre o assunto ao ser questionado sobre a decisão da VF Corporation, empresa dona de marcas como Timberland, The North Face, Kipling e Vans, de suspender a compra de couro e curtume brasileiro.



Ele chegou a dizer inicialmente que a suspensão era fake news, mas, após ser informado de que houve confirmação por parte da empresa, Bolsonaro disse que vai conversar com a ministra Tereza Cristina (Agricultura) sobre o assunto. "É precipitado também", avaliou sobre a decisão da empresa.



O presidente elogiou o embaixador do Brasil na França, o diplomata Luís Fernando Serra, que deu entrevistas e participou de um programa na TV francesa na semana passada para defender o discurso do governo sobre a crise ambiental na Amazônia. "Nossas embaixadas têm que levar a verdade. Como o embaixador Serra, que tem se saído muito bem na França, participando, respondendo em francês, inclusive, aos injustos ataques que o Brasil vem sofrendo", considerou Bolsonaro.