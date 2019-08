'Macron é de esquerda e eu sou de centro-direita', afirma Bolsonaro

(foto: Alan Santos)

Durante entrevista, nesta quarta-feira, o presidenterepetiu que as acusações e críticas dosão baseadas em falsas informações. Ele ainda reforçou quetem interesses particulares no assunto e que deveao“No meu entendimento, houve um aproveitamento por parte do senhor presidente Macron para seperante o mundo como aquela pessoa única e exclusiva interessada em defender o meio ambiente. Essanão é dele, é nossa, é do Chile, é de muitos países no mundo. Então, o que ele fez no tocante ao? Primeiro, ao ofender o presidente da República eleito democraticamente. E depois, por mais de uma vez, ao relativizar a nossa soberania, isso despertou o sentimento patriótico do povo brasileiro, bem como de outros países da América do Sul que fazem parte da região amazônica”, afirmou.Durante a entrevista do presidente do, que visitou opela manhã,interferiu e completou a fala do chileno. Piñera respondia a uma pergunta sobre o isolamento de Macron na cúpula do, em relação aos escândalos da“Essado Macron ganhou força porque ele é de esquerda e eu sou de centro-direita também. Então, deixo bem claro isso aí para vocês. Hoje, um jornalnos procurou, estamos acertando, talvez eu dê uma declaração porque o jornalista andou pela região Amazônia e está surpreso com a forma carinhosa e positiva como eu sou avaliado nessa região”, disse Bolsonaro.Um repórter rebateu a fala do presidente: “Naele é considerado centro-direita” e o presidente brasileiro contrapôs: “Para você, para mim não. Ele é de esquerda, até pelo”.O presidente também voltou a afirmar que “pode conversar” com Macron, mas somente após “ele sedo que falou”.

