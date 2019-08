Bolsonaro diz que verba transferida por Macron é 'esmola'

(foto: Carolina Antunes/PR )

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) voltou a criticar o frânces Emmanuel Macron ao comentar a crise mundial envolvendo as queimadas na região amazônica. Durante pronunciamento que faz às quintas-feiras, Bolsonaro disse que o valor transferido pela França para o Brasil é “esmola”. “O Brasil vale mais que U$ 20 milhões”, afirmou. O presidente ainda disse que vários países que fazem transferência para o fundo estão tentando “comprando o Brasil a prestação”. Bolsonaro estava acompanhado do ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Heleno.





Bolsonaro ainda lançou dúvidas sobre o que foi feito com os valores que haviam sido transferidos anteriormente ao país. “ O que fizeram com esse dinheiro? Me aponte um hectare replantado, uma ação positiva? Nada. Grande parte desse dinheiro vai para, vai para ongueiro colocar no bolso”, afirmou.





O presidente ainda disse que apenas pequena parte do valor enviado ao Brasil, que totalizou cerca de R$ 1 bilhão, é realmente destinado à preservação da mata. “Por isso essa bronca de que eu estaria recusando. O problema não é desmatar, mas desmamar esse pessoal”, disse.





Ainda no pronunciamento, Bolsonaro voltou a criticar a demarcação de terras indígenas quem segundo ele, podem chegar a ocupar 20% do território nacional. Ele contou que a continuar no ritmo atual “a agricultura e pecuária vai ficar inviabilizada no país”. “Eu não vou usar minha caneta, a não ser que seja obrigado, para demarcar terra indígena”, afirmou.





Sobre o ministro a Justiça Sérgio Moro, o presidente disse que não há problema nenhum na relação entre os dois e que ele continuará no posto de ministro. “Ele é um colaborador. Tenho nenhum problema com Moro”.