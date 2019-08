Governo de MG antecipa segunda parcela de agosto para servidores

(foto: Gladyston Rodrigues EM D.A Press)

Volta ao 5º dia útil

Como ficou o pagamento da segunda parcela de agosto:

Proposta apresentada aos servidores da segurança

vaiem alguns dias a data dodos salários de, relativos ao mês trabalhado em julho, e concluir os depósitos dosaté esta sexta-feira (23).As novas datas foram informadas na manhã desta terça-feira (20), um dia depois de o governo de acenar com a possibilidade dedos salários dos servidores.Segundo o comunicado, os servidores dareceberão o restante dosnesta. Para as, o pagamento será feito na. A escala vale para servidores ativos, inativos e pensionistas.A data da segunda parcela prevista inicialmente, que valia para todo o funcionalismo, seria na terça-feira da semana que vem, dia 27 de agosto.“Atendendo a uma solicitação do governador, a Secretaria de Fazenda vai antecipar o pagamento da segunda parcela dos salários dos servidores do Poder Executivo. A medida só foi possível graças às ações conjuntas do Tesouro Estadual, responsável pela gestão rigorosa do fluxo de caixa, e da Receita Estadual”, informou a pasta.A primeira parcela também foi antecipada atendendo a, que reclamaram que iriam receber depois do. O primeiro depósito foi feito no dia 9, quatro dias antes do que estava previsto inicialmente. Na ocasião, os servidores da segurança pública receberam R$ 3 mil e os demais R$ 2 mil.A antecipação da segunda parcela ocorre no dia seguinte em que o governo fez umacom integrantes das. Nessa segunda-feira, a categoria conseguiu do Executivo a promessa de receber a primeira parcela dono dia 21 de dezembro.Também lhes foi comunicado que ospassarão a receber oem uma mesma data a partir de dezembro.Já para os, ofoi condicionado ao sucesso de uma operação financeira que o governo de Minas tenta concluir. O pagamento integral do 13º deste ano no dia 21 de dezembro para todos também foi condicionado a essa negociação.A operação na qual o governo de Minas aposta para voltar a patar os servidores no 5º dia útil está relacionada à venda de. O Executivo não informa qual a operação, mas nos bastidores o caminho seria fazer uma securitização por meio daQuarta-feira (21/8) - recebem os servidores da Segurança Pública,Sexta-feira (23/8) – recebem os servidores das demais áreas.

Cenários:

Todos os servidores



1) Caso seja bem sucedida a operação financeira que está sendo negociada pelo Estado e cuja conclusão é esperada para o próximo mês de novembro, o Poder Executivo disporá do seguinte cronograma de pagamentos, válido para todos os servidores:



Pagamento do salário no 5º dia útil a partir de dezembro de 2019; e



Pagamento integral do 13º salário de 2019 no dia 21 de dezembro do mesmo ano.



Só para servidores da segurança



2) Caso a operação financeira não seja concluída em tempo hábil ou não seja bem sucedida, o Governo, comprometido com a transparência e a realidade financeira do Estado, cumprirá o seguinte cronograma, válido para os servidores da área de Segurança Pública:



- Pagamento relativo a novembro de 2019 no 10º dia útil de dezembro, em parcela única.



- Pagamento relativo a dezembro de 2019 no 7º dia útil de janeiro de 2020.



- Pagamento relativo a fevereiro de 2020 no 7º dia útil de março de 2020.



- Pagamento relativo a março de 2020 no 7º dia útil de abril de 2020.



- A partir de abril, restabelecimento do pagamento no 5º dia útil.





Pagamento do 13º de 2019



Em três parcelas de valores iguais sendo:



- 1ª parcela em 21 de dezembro de 2019



- 2ª parcela em 21 de janeiro de 2020



- 3ª parcela em 21 de fevereiro de 2020