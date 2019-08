Sem acordo com União, políticos mineiros prometem briga por verbas da Lei Kandir

Presidente da ALMG e governador de Minas Gerais acompanharam audiência pública no STF (foto: Guilherme Dardanhan/ALMG)

Na audiência de conciliação do STF, o secretário especial da Fazenda, Waldery Rodrigues (que representou o Ministério da Economia) prometeu repassar aos estados e municípios 15% do valor líquido que a União receberá do megaleilão do petróleo marcado para outubro. Ele estima que o montante será de R$ 11,5 bilhões.





Além de prometer parte dos recursos dos leilões de campos de petróleo, os representantes do Ministério da Economia e da Advocacia Geral da União (AGU) que participaram da audiência no Supremo propuseram o aumento de 50% nos recursos do Fundeb (Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica).



Os interlocutores da União avaliaram que não seria possível ressarcir os estados diante do cenário crítico dos cofres federais.



Para o deputado Sávio Souza Cruz (MDB) a União não leva em conta as perdas que Minas Gerais teve ao longo das últimas décadas e os prejuízos que a Lei Kandir causou para a população do estado.



“Essas propostas não levam em conta o peso que a questão da exportação de produtos primários tem na economia de Minas. É preciso estabelecer uma compensação específica para isso. Minas não perdeu só R$ 135 bilhões, mas perdeu um projeto de desenvolvimento econômico”, disse o emedebista, que criticou as propostas apresentadas pela União no encontro.

A disputa sobre a compensação aos estados pela Lei Kandir se arrasta desde 2013, quando o governo do Pará ajuizou uma Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO) questionando o Congresso Nacional por não regulamentar a forma que a União deveria ressarcir os estados que deixaram de arrecadar com a lei.



Em 2016, o Plenário do Supremo acatou o pedido do Pará e estabeleceu prazo de 12 meses para a regulamentação da lei. Caso isso não ocorresse, o tribunal determinou que o Tribunal de Contas da União deveria fixar em caráter provisório o montante total devido e a cota de cada ente federativo, até a edição da lei. Em 2017, o governo federal pediu que o prazo fosse prorrogado por mais 24 meses.





Em fevereiro deste ano, o ministro-relator do processo Gilmar Mendes atendeu a um pedido da Advocacia-geral da União (AGU) e concedeu mais 12 meses para que o Congresso delibere sobre a compensação financeira aos estados.

