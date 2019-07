Investigação aponta para centenas de celulares hackeados

(foto: Arquivo/Agência Brasil)

A investigação sobre a invasão de telefones de autoridades, entre elas o do ministro(Justiça e Segurança Pública) e do procurador da República, indica que centenas deforamou sofreram tentativas de hackeamento, em uma ação "muito além da Lava-Jato".Quatro suspeitos de realizarem as invasões foram detidos nesta terça-feira, 23, peladal - entre eles Walter Delgatti Neto, Gustavo Santos e Suellen Priscila de Oliveira. Os presos foram transferidos para Brasília.Além dos mandados de prisão temporária, os agentes federais cumpriram ordens de busca e apreensão em São Paulo, Araraquara e Ribeirão Preto, cidades do interior paulista. A ação, que apreendeu ainda significativa quantidade de, foi determinada pelo juiz da 10ª Vara Federal de Brasília, Vallisney de Souza Oliveira.O inquérito sobre a ação deé mantido em sigilo e está sendo conduzido pelo delegado Luiz Flávio Zampronha, que investigou o esquema do mensalão.indica que desembargador federal Abel Gomes, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2), no Rio, o juiz Flávio Lucas, da 18ª Vara Federal do Rio, e os delegados da PF Rafael Fernandes, em São Paulo, e Flávio Vieitez Reis, em Campinas (SP), também teriam sido alvo de hackers.Em junho, o jornal O Estado de S. Paulo revelou que, além de Moro e Deltan, pelo menosque atuam ou atuaram em investigações ligadas à Operaçãoem quatro Estados e um jornalista foram alvo de tentativas ou invasão por parte de hackers. Integrantes do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) também foram alvo de ataque.Também nesta terça-feira, a PF informou que vai investigar a suspeita de invasão nos aparelhos celulares do ministro da Economia, Paulo Guedes, e da(PSL-SP).