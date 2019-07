A pedido de advogado, PF adia depoimentos de suspeitos de invadir celular de Moro

Ministro Sérgio Moro (foto: Geraldo Magela/Agencia Senado)

A pedido da defesa, al adiou os depoimentos de dois dos presos na operação que apura a invasão dos celulares do ministro da Justiça,, e do coordenador daSegundo o advogado Ariovaldo Moreira, que defende Gustavo Henrique Elias Santos e a mulher presa, identificada como Suellen Priscila de Oliveira, os dois só falarão quando ele estiver emAlém de Santos e Suellen, detidos em São Paulo, a PF prendeu nesta terça-feira, 23, Walter Delgatti Neto, em Araraquara. Há ainda um quarto preso, em Ribeirão Preto, que não foiOs quatro suspeitos de hackear os celulares de autoridades foram transferidos para Brasília e levados para a Superintendência da PF do Distrito Federal. A ação, batizada de, foi determinada pelo juiz da 10ª Vara Federal de Brasília, Vallisney de Souza Oliveira.Os suspeitos chegaram por volta das 19h à capital federal e, segundo a, apenas dois permanecerão na carceragem da Superintendência por questão de espaço. Os demais foram levados por volta das 23h para local não informado.Moreira disse à reportagem que a Polícia Federal está "impedindo sua atuação na defesa do cliente". O advogado disse desconhecer o envolvimento de Santos com atividades de hackers. Segundo o defensor, ele trabalha como DJ. O suspeito já foi condenado em outro caso pelopor porte ilegal de arma.Em e-mail encaminhado à PF na noite desta terça, ao qual a reportagem teve acesso, o advogado solicita informações acerca do cumprimento do mandado de prisão."Segundo consta, meu cliente Sr. Gustavo Henrique Elias Santos foi detido e encaminhado para esta unidade. Informo ainda que na qualidade de Advogado do Sr. Gustavo, não autorizo a oitiva do mesmo sem minha presença, ou que seja interrogado na presença de qualquera ele nomeado".O advogado também disse que precisa de mais informações sobre o local onde ele se encontra detido, bem como o horário em que será interrogado. "Estão impedindo a. Disseram para eu estar presente em uma hora para o interrogatório. Mas eu fui saber da prisão quando o meu cliente já estava em Brasília. Impossível eu estar lá em uma hora", disse ele, que embarca para a capital federal nesta quarta-feira, 24.Conforme o jornal O Estado de S. Paulo adiantou, os quatro presos em São Paulo foram transferidos para Brasília de avião e a expectativa era de que prestassem depoimento ainda nesta terça-feira na Superintendência da Polícia Federal do Distrito Federal. "Não acredito no envolvimento do meu cliente em nenhuma invasão de celular de ministro", disse o defensor de Santos. Na casa do suspeito, a PF apreendeu seu celular e documentos.